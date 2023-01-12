新华社北京1月11日电（记者谢希瑶）记者11日从商务部获悉，在地方自愿申报的基础上，经专家评审、向社会公示，商务部等14部门研究确定了内外贸一体化试点地区名单，包括北京市、上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖南省、广东省（含深圳市）、重庆市、新疆维吾尔自治区。

据了解，《商务部等14部门办公厅（室）关于公布内外贸一体化试点地区名单的通知》已于近日下发。通知要求，试点地区商务主管部门要牵头会同有关单位建立试点工作联系机制，加强组织协调，进一步完善试点工作方案，紧密围绕完善内外贸一体化体制机制、提高内外贸一体化发展能力、优化内外贸一体化发展环境确定试点目标、试点任务和职责分工，细化配套政策和工作措施，制定时间表、路线图，确保试点工作落到实处、取得实效。计划单列市可结合实际，单独制定试点工作方案并实施。

通知提出，要突出目标导向，聚焦若干重点产业，力争培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展体制机制。要突出问题导向，梳理解决一批市场主体在开展内外贸一体化经营中遇到的实际问题。要及时评估总结，形成一批可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。各地区要积极复制推广试点地区成功经验和模式，促进内外贸高效运行、融合发展。

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经