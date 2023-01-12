2022年新能源汽车保有量增长67.13%（新数据 新看点）
2023年01月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：公安部
本报北京1月11日电 （记者张天培）公安部11日发布统计显示，2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆；全国机动车驾驶人达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。
截至2022年底，全国机动车保有量扣除报废注销量，比上年增加2129万辆，增长5.39%。其中，汽车保有量占机动车总量76.59%，比上年增加1752万辆，增长5.81%。
截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量，比上年增加526万辆，增长67.13%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈高速增长态势。
《 人民日报 》（ 2023年01月12日 01 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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