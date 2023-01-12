以新气象新担当新作为实现辽宁全面振兴新突破（权威访谈）
——访辽宁省委书记郝鹏
习近平总书记在党的二十大报告中指出，“推动东北全面振兴取得新突破”。2022年8月，习近平总书记在辽宁考察时强调，“在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，奋力开创辽宁振兴发展新局面”。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，作为工业大省和老工业基地的辽宁，将如何发挥自身优势，奋力实现全面振兴、全方位振兴？记者采访了辽宁省委书记郝鹏。
实施全面振兴新突破三年行动，经济增长赶上全国水平
记者：辽宁如何将中央经济工作会议的各项部署要求落实到具体行动上，以新气象新担当新作为推动辽宁全面振兴实现新突破？
郝鹏：中央经济工作会议，是党的二十大后党中央召开的一次十分重要的会议。我们要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，着力推动经济运行整体好转，为服务国家战略需要作出辽宁贡献。
去年8月，习近平总书记再次亲临辽宁考察，要求辽宁在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，饱含着对辽宁率先实现新突破的信心和期待。我们要以实际行动践行“两个维护”，用实现全面振兴新突破的实际成效来提升维护国家“五大安全”能力。
近年来，在党中央坚强领导下，经过全省上下共同努力，辽宁稳增长的基础进一步巩固，振兴发展的肌体更加健康有力，外界预期持续向好，辽宁已走出多年来的最困难时期，全面振兴蓄势待发。我们要一张蓝图绘到底，咬定目标不放松，启动实施全面振兴新突破三年行动，以超常规举措打一场新时代东北振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”，以新气象新担当新作为实现全面振兴新突破。
今年，我们的目标是经济增长赶上全国水平，并重点在8个方面发力：一是发挥投资、消费、出口拉动作用，在推动经济增长上实现新突破。二是推动一、二、三产协同发力，在建设现代化产业体系上取得新成效。三是强化教育、科技、人才支撑作用，在塑造发展新动能上打开新局面。四是促进国企、民企、外企竞相发展，在培育壮大市场主体上增添新力量。五是发挥区位、通道、平台优势，在打造对外开放新前沿上开辟新路径。六是坚持地区、城乡、陆海统筹，在促进区域协调发展上迈出新步伐。七是多措并举稳就业、强保障、优生态，在提高人民生活品质上达到新水平。八是着力防风险、保安全、护稳定，在建设更高水平平安辽宁上得到新提升。
教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动
记者：中央经济工作会议要求，“科技政策要聚焦自立自强”“要有力统筹教育、科技、人才工作”。辽宁在强化教育、科技、人才支撑作用，努力提升科技创新能力等方面采取了哪些具体举措？
郝鹏：辽宁是科教大省，大院大所集中，创新资源丰富，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，全力创建具有全国影响力的区域科技创新中心，切实把科教优势、人才优势转化为经济发展优势。
一是增强教育服务发展能力。推动高等教育内涵式发展，推进“双一流”建设，优化调整学科专业布局，办好现有优势学科和特色专业，培养造就振兴发展急需的创新人才。深化职业教育改革，聚焦产业发展和科技创新需求，培养更多高技能人才。
二是完善科技创新体系。积极创建国家材料实验室沈阳基地，以全新体制推进辽宁辽河、黄海、滨海实验室建设取得实质性成果，把沈阳浑南科技城、大连英歌石科学城打造成为具有全国影响力的创新高地。提高科技型企业增长率，今年要新增科技型中小企业6000家，高新技术企业1500家，“雏鹰”、“瞪羚”、潜在“独角兽”企业700家。
三是推进关键核心技术攻关。发挥辽宁在新材料、精细化工、高端装备制造、半导体芯片制造设备和工业基础软件等领域的产业底蕴和科技优势，解决一批“卡脖子”难题。发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，构建一批以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新联合体。
四是强化人才支撑。依托“兴辽英才”计划，吸引各类人才以不同方式参与辽宁振兴发展。研究制定差异化、精准化的人才服务保障政策，打造拴心留人的人才发展环境。深入实施“百万学子留辽来辽”专项行动，今后3年将持续集聚120万名高校毕业生留辽来辽创新创业。
深度融入共建“一带一路”，全力打造对外开放新前沿
记者：中央经济工作会议提出，“更大力度吸引和利用外资”“要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平”。辽宁将如何进一步实现更高水平对外开放，更加积极地服务和融入新发展格局？
郝鹏：辽宁地处经济发展的黄金纬度带和东北亚经济圈的核心地带，是东北唯一的沿海省份。我们要进一步强化开放意识，服务和融入新发展格局，深度融入共建“一带一路”，全力打造对外开放新前沿。
一是强化与重点区域的开放合作。充分发挥区位优势、地缘优势，深耕日韩，拓展俄蒙，紧盯欧洲、东南亚，高水平参与中日韩经贸合作和东北亚区域合作，把沈阳中德产业园打造成中欧合作新标杆。
二是加快东北海陆大通道建设。推进基础设施“硬联通”，加强海港、口岸等关键节点建设，积极推进沈阳中欧班列集结中心建设。推进交通、物流、贸易、产业融合发展，切实把通道优势转化为发展优势。
三是打造高能级开放平台。把制度创新作为自贸试验区建设的核心任务，加强经济开发区、综合保税区、跨境电商综试区等开放载体建设。高质量办好大连夏季达沃斯论坛、全球工业互联网大会、辽宁国际投资贸易洽谈会等展会，提升我省开放品牌影响力。
持续优化营商环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投
记者：中央经济工作会议强调切实落实“两个毫不动摇”。辽宁将如何贯彻落实“两个毫不动摇”，培育壮大市场主体，充分发挥企业在振兴发展中的作用？
郝鹏：辽宁振兴，首先要企业振兴。我们要坚持“两个毫不动摇”，进一步营造尊重企业家、尊重创业者的浓厚氛围，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的发展态势。
一是深化国资国企改革。国有企业是辽宁振兴的龙头，必须坚定不移做强做优做大。抓住国家新一轮深化国有企业改革的契机，打造一批具有核心竞争力的国有大型企业。发挥央企在我省各级企业数量多的优势，围绕加强央企在辽产业配套、延伸产业链条，开展深度合作，进一步优化央企在我省的布局。
二是发展壮大民营经济。辽宁各级党委、政府始终是民营经济的坚强后盾，支持民营企业发展丝毫不会动摇。我们要以更大的力度、更实的举措支持民营经济发展、支持民营企业做强做优做大，鼓励支持民营企业以专精特新为方向，走实业立身、主业立企、创新发展之路。强化“民营企业和民营企业家是我们自己人”的意识，组织各级干部深入企业送政策、送温暖、送服务，把构建亲清政商关系的要求落到实处。
三是积极引进外资企业。我们要扩大外资企业合作的“朋友圈”，既把优质存量外资留下来，也把更多高质量外资吸引过来，不断提升贸易投资合作质量和水平。深化利用外资重点领域开放，让更多外资企业信心满满地到辽宁投资兴业。
推动各类企业竞相发展，必须要有好的营商环境。我们要坚持以优化营商环境为基础，全面深化改革，把净化政治生态作为根本，把法治环境作为营商环境建设最突出、最紧迫的任务，以政治生态的持续净化、法治环境的持续改善来促进和保障营商环境的根本好转。
《 人民日报 》（ 2023年01月12日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：保障春节期间市场供应 提倡无接触服务
- 人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，春节是消费旺季，商场超市客流量较大，商务部将加强市场监测预警，指导商贸流通企业加大备货力度，保障生活必需品市场供应充足。 同时，商务部严格按照“乙类乙管”总体方案，落实不断优化疫情防控措施的要求，制定了商场、超市、农贸（集贸）市场等新冠病毒感染疫情防控操作指南，明确防控制度、环境卫生、员工卫生防护等要求，指导行业做好防控工作。…
- 国家邮政局：督促指导邮政快递企业对医疗物资邮件快件进行优先投递
- 人民网北京1月11日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，当前，群众药品寄递需求迫切，从近期调度的情况看，各地、各企业每日寄递的医疗物资量都很大，为做好重要医疗物资邮件快件的寄递服务保障，国家邮政局将做好以下几方面工作： 一是凝聚部门合力。第一时间会同商务部召集快递企业和电商企业进行集中的调研会议，在摸清问题的基础上，与商务部联合印发通知，对于持续加强医疗物资动态监测、采取多种手段保证医疗物资、邮件快件的优先处理，以及制定有效措施做好医疗物资配送，细化了相关工作要求。…
相关新闻
- 评论
- 关注