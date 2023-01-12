本报记者 刘成友 刘洪超

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“推动东北全面振兴取得新突破”。2022年8月，习近平总书记在辽宁考察时强调，“在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，奋力开创辽宁振兴发展新局面”。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，作为工业大省和老工业基地的辽宁，将如何发挥自身优势，奋力实现全面振兴、全方位振兴？记者采访了辽宁省委书记郝鹏。

实施全面振兴新突破三年行动，经济增长赶上全国水平

记者：辽宁如何将中央经济工作会议的各项部署要求落实到具体行动上，以新气象新担当新作为推动辽宁全面振兴实现新突破？

郝鹏：中央经济工作会议，是党的二十大后党中央召开的一次十分重要的会议。我们要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，着力推动经济运行整体好转，为服务国家战略需要作出辽宁贡献。

去年8月，习近平总书记再次亲临辽宁考察，要求辽宁在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，饱含着对辽宁率先实现新突破的信心和期待。我们要以实际行动践行“两个维护”，用实现全面振兴新突破的实际成效来提升维护国家“五大安全”能力。

近年来，在党中央坚强领导下，经过全省上下共同努力，辽宁稳增长的基础进一步巩固，振兴发展的肌体更加健康有力，外界预期持续向好，辽宁已走出多年来的最困难时期，全面振兴蓄势待发。我们要一张蓝图绘到底，咬定目标不放松，启动实施全面振兴新突破三年行动，以超常规举措打一场新时代东北振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”，以新气象新担当新作为实现全面振兴新突破。

今年，我们的目标是经济增长赶上全国水平，并重点在8个方面发力：一是发挥投资、消费、出口拉动作用，在推动经济增长上实现新突破。二是推动一、二、三产协同发力，在建设现代化产业体系上取得新成效。三是强化教育、科技、人才支撑作用，在塑造发展新动能上打开新局面。四是促进国企、民企、外企竞相发展，在培育壮大市场主体上增添新力量。五是发挥区位、通道、平台优势，在打造对外开放新前沿上开辟新路径。六是坚持地区、城乡、陆海统筹，在促进区域协调发展上迈出新步伐。七是多措并举稳就业、强保障、优生态，在提高人民生活品质上达到新水平。八是着力防风险、保安全、护稳定，在建设更高水平平安辽宁上得到新提升。

教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动

记者：中央经济工作会议要求，“科技政策要聚焦自立自强”“要有力统筹教育、科技、人才工作”。辽宁在强化教育、科技、人才支撑作用，努力提升科技创新能力等方面采取了哪些具体举措？

郝鹏：辽宁是科教大省，大院大所集中，创新资源丰富，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，全力创建具有全国影响力的区域科技创新中心，切实把科教优势、人才优势转化为经济发展优势。

一是增强教育服务发展能力。推动高等教育内涵式发展，推进“双一流”建设，优化调整学科专业布局，办好现有优势学科和特色专业，培养造就振兴发展急需的创新人才。深化职业教育改革，聚焦产业发展和科技创新需求，培养更多高技能人才。

二是完善科技创新体系。积极创建国家材料实验室沈阳基地，以全新体制推进辽宁辽河、黄海、滨海实验室建设取得实质性成果，把沈阳浑南科技城、大连英歌石科学城打造成为具有全国影响力的创新高地。提高科技型企业增长率，今年要新增科技型中小企业6000家，高新技术企业1500家，“雏鹰”、“瞪羚”、潜在“独角兽”企业700家。

三是推进关键核心技术攻关。发挥辽宁在新材料、精细化工、高端装备制造、半导体芯片制造设备和工业基础软件等领域的产业底蕴和科技优势，解决一批“卡脖子”难题。发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，构建一批以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新联合体。

四是强化人才支撑。依托“兴辽英才”计划，吸引各类人才以不同方式参与辽宁振兴发展。研究制定差异化、精准化的人才服务保障政策，打造拴心留人的人才发展环境。深入实施“百万学子留辽来辽”专项行动，今后3年将持续集聚120万名高校毕业生留辽来辽创新创业。

深度融入共建“一带一路”，全力打造对外开放新前沿

记者：中央经济工作会议提出，“更大力度吸引和利用外资”“要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平”。辽宁将如何进一步实现更高水平对外开放，更加积极地服务和融入新发展格局？

郝鹏：辽宁地处经济发展的黄金纬度带和东北亚经济圈的核心地带，是东北唯一的沿海省份。我们要进一步强化开放意识，服务和融入新发展格局，深度融入共建“一带一路”，全力打造对外开放新前沿。

一是强化与重点区域的开放合作。充分发挥区位优势、地缘优势，深耕日韩，拓展俄蒙，紧盯欧洲、东南亚，高水平参与中日韩经贸合作和东北亚区域合作，把沈阳中德产业园打造成中欧合作新标杆。

二是加快东北海陆大通道建设。推进基础设施“硬联通”，加强海港、口岸等关键节点建设，积极推进沈阳中欧班列集结中心建设。推进交通、物流、贸易、产业融合发展，切实把通道优势转化为发展优势。

三是打造高能级开放平台。把制度创新作为自贸试验区建设的核心任务，加强经济开发区、综合保税区、跨境电商综试区等开放载体建设。高质量办好大连夏季达沃斯论坛、全球工业互联网大会、辽宁国际投资贸易洽谈会等展会，提升我省开放品牌影响力。

持续优化营商环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投

记者：中央经济工作会议强调切实落实“两个毫不动摇”。辽宁将如何贯彻落实“两个毫不动摇”，培育壮大市场主体，充分发挥企业在振兴发展中的作用？

郝鹏：辽宁振兴，首先要企业振兴。我们要坚持“两个毫不动摇”，进一步营造尊重企业家、尊重创业者的浓厚氛围，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的发展态势。

一是深化国资国企改革。国有企业是辽宁振兴的龙头，必须坚定不移做强做优做大。抓住国家新一轮深化国有企业改革的契机，打造一批具有核心竞争力的国有大型企业。发挥央企在我省各级企业数量多的优势，围绕加强央企在辽产业配套、延伸产业链条，开展深度合作，进一步优化央企在我省的布局。

二是发展壮大民营经济。辽宁各级党委、政府始终是民营经济的坚强后盾，支持民营企业发展丝毫不会动摇。我们要以更大的力度、更实的举措支持民营经济发展、支持民营企业做强做优做大，鼓励支持民营企业以专精特新为方向，走实业立身、主业立企、创新发展之路。强化“民营企业和民营企业家是我们自己人”的意识，组织各级干部深入企业送政策、送温暖、送服务，把构建亲清政商关系的要求落到实处。

三是积极引进外资企业。我们要扩大外资企业合作的“朋友圈”，既把优质存量外资留下来，也把更多高质量外资吸引过来，不断提升贸易投资合作质量和水平。深化利用外资重点领域开放，让更多外资企业信心满满地到辽宁投资兴业。

推动各类企业竞相发展，必须要有好的营商环境。我们要坚持以优化营商环境为基础，全面深化改革，把净化政治生态作为根本，把法治环境作为营商环境建设最突出、最紧迫的任务，以政治生态的持续净化、法治环境的持续改善来促进和保障营商环境的根本好转。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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