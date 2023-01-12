去年规上工业增加值预增3.6%
力争今年底全国专精特新“小巨人”企业超1万家
2023年01月12日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月11日电 （记者王政）记者从11日召开的全国工业和信息化工作会议上获悉：2022年我国工业经济总体回稳向好，预计全年规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右；制造业增加值占GDP比重为28%，比上年提高0.5个百分点。
2022年，我国在重点领域创新取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平持续提升，中小企业高质量发展取得新进展。制造业高端化智能化绿色化发展步伐加快，去年1—11月，高技术制造业增加值增长8%，装备制造业增加值增长6.2%；新能源汽车产销量突破650万辆，整车出口创历史新高；国内光伏新增和累计装机容量连续多年居全球首位；传统产业加快改造提升，质量品牌建设深入推进，工业领域及重点行业碳达峰方案印发实施，智能制造应用规模和水平进入全球领先行列。此外，信息通信业也取得了快速发展。
工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，2023年将加快建设“数字工信”平台；实施制造业数字化转型行动；制定未来产业发展行动计划，实施“机器人+”应用行动；启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发；开展数字化赋能中小企业、科技成果转化赋智中小企业、质量标准品牌赋值中小企业专项行动，力争到2023年底，全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家。
《 人民日报 》（ 2023年01月12日 07 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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