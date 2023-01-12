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原标题：数字化让住房公积金好办易办

曾在外企工作的李颖现在是一名公务员，更换工作单位之后，需要办理公积金接续业务。扫描二维码，打开全国住房公积金小程序，动一动手指，一番简单操作，李颖很快完成了公积金的接续手续。曾经在石家庄工作的刘亚彤后来到北京工作，也是通过全国住房公积金小程序，将多年前缴存的公积金提取出来，而在以前，异地提取公积金免不了要回到原缴存地。数字化让公积金业务办理更便利，由住房和城乡建设部推进的全国住房和公积金小程序正是公积金数字化建设的一个方面。

过去，公积金业务几乎都要到窗口办理，数字化推动公积金服务标准化规范化便利化，数字技术解决了缴存人办理公积金业务的堵点难点问题，各地也积极探索公积金数字化发展路径，将住房公积金普惠性公共服务便捷精准地送达群众身边。

重庆市住房公积金管理中心聚焦川渝两地办理公积金业务需要“折返跑”的问题，深入推进“跨省通办”，实现缴存、提取、贷款等50余项信息实时在线共享。同时，通过业务数据互通，取消异地转移接续办理资料，由原来的两个中心往返邮寄要件办理，转为职工线上自助办理，办理时间由1个月压缩至最快当天办结。

在新疆，全区14个中心通过一体化业务流程，实现归集、提取、贷款三大类27项业务的“全区通办”，异地转移接续实现即时办理，异地贷款审批时限压缩至5个工作日，“跨省通办”服务事项全部开通，将原有封闭小循环变为全区开放的大循环。同时，积极构建和拓展全区15分钟便民服务圈，缴存职工无论身处新疆何处，都可在就近的住房公积金业务网点办理业务，不受缴存地限制且资金秒到。

近日，住房和城乡建设部发出《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出加快推进全系统数字化发展，让数字化发展成果更多更公平惠及住房公积金缴存人和缴存单位。住房和城乡建设部公积金监管司副司长王旭东介绍，到2025年将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式，确保资金安全，让服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办。《指导意见》的出台，标志着住房公积金数字化发展进入新阶段。

公积金数字化发展将打牢数字化发展的数据和平台基础。《指导意见》明确，将建立健全让数据用起来的机制，依法加强数据汇聚、共享和利用，强化数据全生命周期质量管理，确保数据真实、准确、完整。全面提升平台支撑能力，推动实现各地信息系统的互联互通、协同联动，形成“纵向贯通、横向联通”的数据共享“立交桥、高速路”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

同时，公积金将构建数字化服务新模式，推进服务标准化、规范化、便利化，编制服务事项基本目录和实施清单，实现同一服务事项在全国范围内无差别受理、同标准办理。《指导意见》明确，将丰富全国住房公积金小程序服务事项，构建跨区域跨部门业务协同机制，实现更多服务事项“跨省通办”“一件事一次办”，让服务“随时随地可办”。鼓励利用数字技术精准推送服务，建立服务体验反馈机制，持续优化和创新服务模式，让服务“更加精准智能”。

此外，公积金将强化全链条监管，不断完善全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等数字化监管手段，推动形成部省市三级联动的数字化监管机制，多维度评估和动态监测管理运行情况，逐步从事后监管向事前事中事后全过程监管转变，守好缴存人“钱袋子”。加强与相关部门的数据共享，实现监管协同，有效防范各类风险。

“到2025年，在全国任何一个地方，同一项公积金服务，从受理到办结过程中能够得到基本相同的服务，即实现服务标准化。除了公积金贷款面签等有相关规定的服务事项之外，将基本实现网上办、掌上办。”王旭东说。

(责编：罗知之、陈键)

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