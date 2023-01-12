原标题：油品升级不等于油价上涨

油品升级是为了从源头防治环境污染，保障广大人民群众的身体健康。国务院常务会议明确指出，要合理确定成品油价格。升级至国六阶段时，由于主要指标的提升不会大幅提高炼油企业加工成本，国六B汽油零售价格仍按原质量标准价格执行。

长达20余年的油品质量升级“长跑”告一段落。2023年1月1日起，国六B（或称国ⅥB）标准车用汽油全国上线，我国汽油全面进入国六B时代。虽然升级后的油品更加清洁环保，但不少人认为国六B汽油将推动油价上涨，现有汽车“喝”上新汽油还会水土不服。果真如此么？

国六B汽油，也称为国六B标准车用汽油。国六B车用汽油标准并不是指代某个特定的汽油产品，而是一套升级标准体系，主要参考指标是汽油燃烧后的排放物数据。按照规划，国六汽油分两个阶段实施：第一阶段，国六A；第二阶段，国六B。此次上线的国六B汽油才是真正严格意义上的国六标准汽油，之前的国六A只是一个过渡产品。

油品升级核心目的是治理大气污染。近年来，我国汽车保有量不断上升，汽车尾气排放对大气的污染日益严重。数据显示，机动车排放影响PM_2.5细颗粒物20%至30%，是造成灰霾、光化学烟雾的重要原因。油品质量是影响汽车尾气排放的重要因素，油品升级就是为了从源头防治环境污染，保障广大人民群众的身体健康。

辛烷值、硫含量、芳烃和烯烃含量是油品升级的重点指标。辛烷值就是我们通常说的汽油标号，其反映的是汽油的抗爆性能；硫化物在燃烧后生成的二氧化硫和三氧化硫排放至大气中则会污染环境，并且在与水相遇后会产生具有腐蚀性的酸性物质，腐蚀发动机等部件；芳烃燃烧后会导致致癌物苯的形成，并增加二氧化碳排放；烯烃挥发到大气中会加速臭氧的形成，使环境受到严重污染，还易使发动机和发动机进气系统形成胶质和积碳。油品升级就是这些指标不断优化的过程。

油品升级之路不是一蹴而就的。从2000年至今，我国用20多年时间完成了从国一汽油到国六汽油的质量升级。根据重点指标的变化，该过程主要可以分为三个阶段：第一阶段目标为实现汽油无铅化，第二阶段目标为降低硫含量，第三阶段目标是降低芳烃、烯烃等含量。消费者印象比较深刻的一次油品升级应该是在2016年，彼时汽油从国四升级为国五，原有的汽油标号由93、97更改为92、95，并且有了更高标号的98号汽油。此番随着国六B汽油全国上线，我国汽柴油生产已几乎全部处于第三阶段。

国六汽柴油标准是目前全球最严格的排放标准之一，个别指标超过欧盟标准。与国五标准相比，国六标准并不会改变汽油标号，主要是降低了汽油当中的烯烃、芳烃、苯含量，这对于改善汽车尾气排放较为关键。正是因为史上最严标准给炼油厂和车企带来了严峻的挑战，为保证足够的准备周期，国六标准采用分步实施的方式，设置了AB两个排放限值方案作为过渡，分别在2019年与2023年实施。与国六A相比，国六B汽油的区别主要在于降低了烯烃含量的上限，更加清洁、环保。全面使用该标准汽油，可进一步降低污染物排放，有利于加快改善环境空气质量。

更高品质的汽油是否意味着更高昂的价格？理论上说，汽油标准的大幅度提升必然伴随着炼油厂设备的升级改造，带来生产成本上升。2013年2月6日，国务院常务会议明确了油品质量升级时间表，并指出要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。按照这一要求，在升级到国四、国五标准时，汽油价格标准都出现了上调。而升级至国六阶段时，由于主要指标的提升不会大幅提高炼油企业加工成本，故国五转国六并没有全国范围的价格调整标准。目前，国六B汽油零售价格仍按原质量标准价格执行，不会因为油品质量升级而变化，石化企业承担了质量升级带来的成本上涨。

价格不变的同时，消费者也不必担心油品升级对爱车造成损坏。国六B汽油和国六A汽油短期混用对汽车的使用不会造成影响。由于汽油烯烃含量的进一步降低，长期使用国六B汽油，会减少发动机内积碳和胶质的沉积，降低发动机故障率，延长发动机使用寿命，降低车辆保养成本。

交通运输行业为全球第二大碳排放部门，是引发全球气候变化的主要因素。“双碳”目标下，持续升级油品质量是必要之举。但长远来看，积极推动汽车电动化、推广可持续燃料方为治本之道。

(责编：罗知之、陈键)

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