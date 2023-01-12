原标题：空间新技术试验卫星又获一批科技成果

左图 SUTRI在2022年9月29日观测到的太阳活动图。 图片由SUTRI科学团队提供 右图 创新X首发星SATech-01。 图片由中科院微小卫星创新院提供

科技日报北京1月11日电 （记者陆成宽）11日，记者从中国科学院获悉，经过四个多月的在轨测试与试验，由该院微小卫星创新院抓总研制的创新X系列首发星——空间新技术试验卫星（SATech-01），近期又获得了一批令人振奋的科学与技术成果。其中，包括我国首幅太阳过渡区图像、国际迄今最亮伽马暴、国产量子磁力仪首次获得的全球磁场勘测图。

SATech-01卫星搭载46.5纳米极紫外太阳成像仪（SUTRI），是国际首台基于多层膜窄带滤光技术的46.5纳米太阳成像仪。SUTRI获得了我国首幅太阳过渡区图像，其拍摄的图像清晰地显示了过渡区网络组织、活动区冕环系统、日珥和暗条、冕洞等结构。这些结构的观测特征表明，SUTRI拍摄的确实是从太阳低层大气往日冕过渡的结构，符合预期。

同时，SATech-01卫星搭载的伽马射线暴探测载荷（HEBS），于北京时间2022年10月9日21时17分，与我国慧眼卫星和高海拔宇宙线观测站同时探测到迄今最亮的伽马射线暴（GRB 221009A）。

根据HEBS的精确测量结果，该伽马暴比以往人类观测到的最亮伽马射线暴还亮10倍以上，这对于揭示伽马射线暴的起源和辐射机制具有重要意义。

此外，SATech-01卫星搭载的国产量子磁力仪（CPT）及伸展臂，首次在轨验证了磁场矢量和姿态一体化同步探测技术，实现了国产量子磁力仪的首次空间验证与应用，并获得了全球磁场图。

除了科学成果，SATech-01卫星在技术验证上也取得丰硕成果。卫星搭载的多功能一体化相机、异构多核智能处理单元、可展收式辐射器和空间元器件辐射效应试验平台也都完成了在轨试验，获得满意的验证成果。

“科学与技术成果的涌现体现了我们对这颗卫星‘创新X，创新无极限’的定位，卫星开创了新技术众筹模式的先河。”“力箭一号”工程副总师兼卫星系统总师张永合说，这些新载荷、新技术产品都是各参与方自主投入的，不少是“从0到1”的创新，通过试验星将创新技术快速集成并飞行验证，可以加快核心关键技术从基础研究到在轨应用的成果转化。

据了解，SATech-01卫星于2022年7月27日12时12分由“力箭一号”火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。

(责编：罗知之、陈键)

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