刘 霞

原标题：《科学》前瞻2023年头条科学故事

上图：加拿大克劳福德湖被认为是富有争议的人类世的地质标记之一，研究人员在此获得一个沉积物核。

下图：巴西比埃拉提蒂猴是濒临灭绝的灵长类动物之一，其基因组将被公布。图片来源：《科学》网站

律回春渐，新元肇启！2022年，诸多科技突破和创新在科技史上书写下浓墨重彩的篇章，给人们带来惊喜的同时也扩充着人类认知的边界。展望2023年，哪些科技进展值得期待？美国《科学》杂志网站在近日的报道中指出，使新冠疫情可控、弥补气候变化造成的经济损失等有望占据2023年报纸的头条。

新冠研究继续推进

研究人员将继续对新冠病毒开展深入研究，他们将追踪奥密克戎的多种变异毒株，观察病毒会减缓变异还是进化出更危险的新变种。

疫苗研究人员希望开发能应对各种冠状病毒的新疫苗。其中，鼻喷疫苗备受期待。因为病毒变异已使几种抗体药物失效，科学家也将重启新冠有效疗法研究。

气候损失协议细节或敲定

2022年11月，在埃及举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）设立了“损失与损害”基金，但哪些国家应该支付、哪些国家应该受益、资金应如何使用等细节，可能成为今年在阿拉伯联合酋长国举行的COP28上讨论的焦点。不过，观察人士怀疑其前景，指出富裕国家过去就未能兑现此类承诺。

首个基因疗法将获批

2023年或将迎来医学史上的里程碑事件：首个基于基因编辑的疗法获批，以治疗镰状细胞病和β地中海贫血——由单个基因突变引起的两种最常见的遗传疾病，这两种疾病会影响血红蛋白的产生。

生物技术公司“Vertex医药”和“克里斯珀医疗”已开展了临床试验，通过CRISPR-cas9基因编辑技术改变BCL11A基因的一个区域，希望能恢复成人红细胞中胎儿血红蛋白的产生。结果表明，患有地中海贫血的参与者不需要输血；患有镰状细胞病的参与者自治疗以来没有报告出现疼痛。

多个动物基因组序列公布

科学家已对数千个人类和微生物基因组进行了测序和研究，今年将开启新篇章，陆续公布大量非人类基因组序列。

地球生物基因组计划包括50多项测序工作，涵盖多种生物，预计今年将发布2000个序列。该计划下的团队关注不同的动物，如威康桑格研究所的“达尔文生命树”项目关注昆虫和其它无脊椎动物，麻省理工学院和哈佛大学开展的“动物学项目”研究哺乳动物，另外两个联盟将发布200多只非人灵长类动物（其中许多属于濒危物种）的序列。

中国将发射空间望远镜

2023年，中国将有3项重要的发射任务，其中包括发射2米口径的巡天空间望远镜——中国第一架天基光学探测器，其视野将比哈勃望远镜大300多倍，将研究系外行星、恒星形成和星系演化，以及神秘的暗物质和暗能量。

另外两项任务分别是与法国合作的天基多波段空间变源监视器以及与欧洲空间局合作的爱因斯坦探针。

人类世地质标记或出炉

研究人员将很快宣布，他们选择哪个地点作为富有争议的人类新纪元——人类世的地质标记。如果“人类世”获得正式通过，对人类将意义非凡，代表人类已经在历史上留下不灭印记。

由34位成员组成的人类世工作组已经选择化石燃料使用激增的年代（20世纪50年代）作为人类世的开始，也评估了全球12个候选地点，这些地点清楚记录了排放量的变化，可用来正式定义新世代。

登革热新疫苗上市

日本武田制药公司的登革热疫苗Qdenga去年12月在欧洲获准使用，成为全球第二种获批的登革热疫苗。此前只有曾经感染过登革热的人才能接种2015年上市的由法国赛诺菲巴斯德公司研制的登革热疫苗。武田公司对来自多国的28000多人开展的研究表明，Qdenga可安全地保护从未感染登革热的人。

亚马孙雨林重获保护

巴西新任总统卢拉表示，今年将再次努力保护亚马孙雨林并应对气候变化。

预计卢拉可能会首先撤销前总统博尔索纳罗颁布的数百项法律和法令，这些法律和法令削弱了对非法伐木和采矿的监管。卢拉还解冻了由挪威和德国资助的数十亿美元的亚马孙基金，以支持可持续发展项目。

直立人可能最初来自南非

今年的新分析可能支持这样一种观点：人属进化过程中的关键事件发生在南非。

在南非克罗姆德拉伊洞穴工作的研究人员表示，他们计划公布在此地新发现的人属化石的细节，这些化石可追溯到200万年前。克罗姆德拉伊化石拥有的特征可能支持一个有争议的假设，即去年在附近的德里默伦采石场发现的化石属于直立人。直立人是人类的直接祖先，这可能表明该物种最初出现在南非，而非许多人认为的东非或亚洲。

(责编：罗知之、陈键)

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