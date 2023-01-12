迄今相距最近超大质量黑洞对发现
2023年01月12日09:17 | 来源：科技日报
小字号
原标题：迄今相距最近超大质量黑洞对发现
科技日报北京1月11日电 （记者刘霞）美国天文学家在最新一期《天体物理学杂志快报》上发表论文称，他们借助多波段观测手段，发现了迄今距离最近的超大质量黑洞对——彼此之间相距仅750光年，这两个幽灵般的黑洞正奔赴一次暴烈对决。这一发现有助天文学家更好地估计宇宙中有多少超大质量黑洞也接近碰撞，从而进一步揭示引力波的秘密。
新发现的超大质量黑洞位于距地4.8亿光年左右发生碰撞的两个星系的混合体内。大多数星系中央都有超大质量黑洞，这两个黑洞的质量分别是太阳质量的2亿倍和1.25亿倍。
此前，科学家对这两个星系进行观测时，只看到了一个超大质量黑洞，因为这两个黑洞之间的距离太近，所以无法用一台望远镜将它们区分开来。在最新研究中，纽约熨斗研究所计算天体物理中心副研究员基亚拉·明加雷利等人，结合包括美国国家航空航天局（NASA）哈勃空间望远镜在内的7台望远镜提供的12次观测结果，最终揭示了两个不同的黑洞。
明加雷利称，新发现黑洞对之间的距离“接近所能探测的极限，这就是为什么这一发现如此令人兴奋的原因，这意味着即将密切接触的超大质量黑洞可能比想象的更常见，它们会产生大量超强引力波”。
研究人员表示，虽然这两个超大质量黑洞相距仅750光年，但在数亿年内不会并合。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：保障春节期间市场供应 提倡无接触服务
- 人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，春节是消费旺季，商场超市客流量较大，商务部将加强市场监测预警，指导商贸流通企业加大备货力度，保障生活必需品市场供应充足。 同时，商务部严格按照“乙类乙管”总体方案，落实不断优化疫情防控措施的要求，制定了商场、超市、农贸（集贸）市场等新冠病毒感染疫情防控操作指南，明确防控制度、环境卫生、员工卫生防护等要求，指导行业做好防控工作。…
- 国家邮政局：督促指导邮政快递企业对医疗物资邮件快件进行优先投递
- 人民网北京1月11日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，当前，群众药品寄递需求迫切，从近期调度的情况看，各地、各企业每日寄递的医疗物资量都很大，为做好重要医疗物资邮件快件的寄递服务保障，国家邮政局将做好以下几方面工作： 一是凝聚部门合力。第一时间会同商务部召集快递企业和电商企业进行集中的调研会议，在摸清问题的基础上，与商务部联合印发通知，对于持续加强医疗物资动态监测、采取多种手段保证医疗物资、邮件快件的优先处理，以及制定有效措施做好医疗物资配送，细化了相关工作要求。…
相关新闻
- 评论
- 关注