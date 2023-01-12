原标题：迄今相距最近超大质量黑洞对发现

科技日报北京1月11日电 （记者刘霞）美国天文学家在最新一期《天体物理学杂志快报》上发表论文称，他们借助多波段观测手段，发现了迄今距离最近的超大质量黑洞对——彼此之间相距仅750光年，这两个幽灵般的黑洞正奔赴一次暴烈对决。这一发现有助天文学家更好地估计宇宙中有多少超大质量黑洞也接近碰撞，从而进一步揭示引力波的秘密。

新发现的超大质量黑洞位于距地4.8亿光年左右发生碰撞的两个星系的混合体内。大多数星系中央都有超大质量黑洞，这两个黑洞的质量分别是太阳质量的2亿倍和1.25亿倍。

此前，科学家对这两个星系进行观测时，只看到了一个超大质量黑洞，因为这两个黑洞之间的距离太近，所以无法用一台望远镜将它们区分开来。在最新研究中，纽约熨斗研究所计算天体物理中心副研究员基亚拉·明加雷利等人，结合包括美国国家航空航天局（NASA）哈勃空间望远镜在内的7台望远镜提供的12次观测结果，最终揭示了两个不同的黑洞。

明加雷利称，新发现黑洞对之间的距离“接近所能探测的极限，这就是为什么这一发现如此令人兴奋的原因，这意味着即将密切接触的超大质量黑洞可能比想象的更常见，它们会产生大量超强引力波”。

研究人员表示，虽然这两个超大质量黑洞相距仅750光年，但在数亿年内不会并合。

(责编：罗知之、陈键)

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