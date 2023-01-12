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秋粮购销活跃市场行情较好 春节期间绿色优质粮油供给充足

2023年01月12日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，当前，秋粮收购处于高峰期，市场行情好、购销活跃。春节粮油消费即将进入旺季，各地绿色优质产品供给充足，能更好满足广大城乡居民消费需求。

秋粮收购 全面有序推进

仓廪实，天下安。2022年，国家有关部门加强粮食收购统筹组织，指导各地认真落实粮食安全党政同责要求，扎实做好仓容准备、资金筹措、运力协调、督导检查等各项工作，粮食收购工作进展顺利。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年秋粮收购呈现收购总量较多、购销较为活跃、市场行情较好等特点。

收购总量较多。截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平；其中，中晚籼稻499亿斤、粳稻632亿斤、玉米1152亿斤、大豆40亿斤。

从区域看，目前南方中晚籼稻旺季收购进入收尾阶段，收购进度已过9成；东北、华北正在集中上量，东北粳稻收购进度近8成、玉米超4成；华北地区玉米收购进度超4成。

市场行情较好，购销活跃。当前，主产区中晚籼稻、粳稻收购均价每斤分别为1.4元、1.38元，优质品种需求旺、销路好，企业采购积极性高，优质优价特征明显。

“从收购价格看，主产区中晚籼稻、粳稻收购均价同比提高0.03元/斤；玉米同比提高0.1元/斤以上，农民普遍反映受益较好。”国家粮食和物资储备局相关负责人介绍。

政策托底作用有效发挥。为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排收储库点790多个、仓容560多亿斤，完全能够满足收购需要。截至目前，五省已累计收购最低收购价中晚稻180多亿斤。

保供稳价 托起大民生

“米袋子”装的满不满，“油瓶子”拎得稳不稳，老百姓餐桌是否丰盛，是重大的民生关切。

国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，通过加强市场监测预警、加强政策宣传解读、指导各地和企业合理把握储备轮换时机等措施，把粮食市场保供稳价摆在突出位置，保障了国内粮食市场始终保持供应较为充足、运行总体平稳的良好态势。

随着春节临近，粮油消费将进入旺季。为确保重大节日和重要时段粮油市场平稳运行，日前，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局联合印发通知，指导各地加强粮源调度，深化产销合作，统筹做好加工、储运、配送等各环节工作，切实增加绿色优质粮油产品供给，更好满足广大城乡居民消费需求。

据悉，国家有关部门已于1月11日启动政策性小麦拍卖，每周投放14万吨，预计将较好满足企业用粮需求，为粮食市场平稳运行提供有力支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)
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