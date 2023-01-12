人民网北京1月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日以来，受强冷空气影响，新疆北部出现大幅度降温天气，大部地区降温6-10℃，局地降幅超过12℃；伊犁及沿天山地区等地出现中到大雪，乌鲁木齐和克拉玛依局地暴雪。上述地区及甘肃西部等地有7-9级、局地10-12级阵风。

预计今日，冷空气主要影响西北地区，甘肃、宁夏、内蒙古等地降温6-10℃，局部降幅14-18℃，并伴有4-6级大风、阵风7-9级；新疆东部和南部、青海西北部、甘肃西部和东部、内蒙古西部、宁夏、陕西北部等地有扬沙或浮尘，局地有沙尘暴。中央气象台1月12日早晨继续发布寒潮蓝色预警。

明日起至15日，冷空气主要影响中东部地区，内蒙古中东部、东北地区、江汉东部、江淮、江南、华南北部、贵州等地降温14-18℃，内蒙古中东部、黑龙江东部、吉林东部、辽宁东北部等地的部分地区降温超过20℃，并伴有4-6级、阵风6-8级的大风。东部和南部海区有7-9级风，阵风可达10-11级。降温过后，17日早晨，最低气温0℃线将南压至云南东部至贵州南部、湖南南部、福建北部、浙江东部一线。

12日，中东部雨雪天气开始发展，新疆南疆、甘肃西部、青海西部、甘肃东部、内蒙古大部、黑龙江西北部和东部、吉林中部和辽宁东部及华北北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，新疆南疆盆地及南疆西部山区等地部分地区有大到暴雪（10-16毫米）。上海、浙江西部、安徽南部、江西东部和南部、福建西部、广东西北部、广西东部有中到大雨。

13日，新疆南疆盆地西部、西北地区、内蒙古中西部及华北中西部、黄淮北部、东北地区东部等地有小到中雪或雨夹雪，新疆南疆西部山区、陕西中南部、山西大部、河北西部、河南西部等地部分地区有大到暴雪（10-15毫米）。江淮西部、江汉、江南东部有中雨，河南东南部、安徽西北部、湖北东部、江西东部、浙江南部、福建西北部等地部分地区有大雨（25-45毫米）。

14日，陕西中南部、山西南部、河南西部、湖北西部、四川东北部、重庆北部等地部分地区有中到大雪，局地暴雪（10-15毫米）。江苏南部、安徽东南部、上海、浙江西北部等地部分地区有中雨。

气象专家指出，当前，中东部雨雪天气开始发展，正值春运期间，将给交通运输及能源电力带来不利影响，需注意加强防范。

铁路需防低温冰冻

新疆、东北、华北、西北地区东部、江淮、江汉部分铁路线需注意防范低温冰冻对铁路运行的不利影响。

受降雪影响铁路：

新疆：11日至13日，境内南疆线、兰新线

东北、华北：12日至13日，包兰线、京包线、京通线、京哈线、滨绥线、陇海线等

西北地区东部、江淮、江汉：12日至14日，陇海线、宝成线、京广线、京九线、京沪线、焦柳线等。

以上路段需注意防范低温冰冻对铁路运行的不利影响。

航运需警惕海雾及大风

11日夜间至13日上午，山东东南部沿岸海域、江苏沿岸海域、长江口附近海域、浙江北部沿岸海域、黄海西部海域、东海西北部海域将有能见度不足1公里的雨雾。

黄海西部主航道船舶将会受到海雾低能见度影响，该海域船舶需调整航向航速，采取避碰措施，保障航向安全。

13日白天至15日白天,受强冷空气和入海气旋共同影响，渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面巴士海峡、南海北部海域、琼州海峡、北部湾将先后有7-9 级、阵风10-11级的大风。

需注意防范大风对船舶航行影响，避免横风，减少大风对船舶航速影响，保障航向安全。

能源电力需防电线覆冰

14-15日，华北、华中、江汉、江淮、江南北部需防范雨雪天气可能造成覆冰对能源生产输送产生不利影响。

具体预报如下：

1月13日，受雨雪天气影响，辽宁东部、山西北部等地有出现电线覆冰的可能性。

1月14-15日，受低温、雨雪天气影响，华北南部、华中、江汉、江淮、江南北部等地有先后出现电线覆冰的可能性。

出行切记防寒保暖

强冷空气造成的大风雨雪天气对人体健康影响较大，尤其是呼吸系统和心脑血管系统疾病发病风险大增，同时也会增大老年人摔倒摔伤的风险。

适逢春运伊始、返乡大潮，需注意加强防风御寒保暖措施，出行前需密切关注当地天气预报，提前做好防寒措施，尤其是老人和婴幼儿，更应注意添衣保暖。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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