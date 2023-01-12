人民网北京1月12日电 （记者杜燕飞）“2022年，集团实现煤炭产量6亿吨，同比增长5.4%；煤炭销量7.9亿吨，同比增长2.6%；发电量1.14万亿千瓦时，同比增长3.3%；供热量4.98亿吉焦，铁路运量4.7亿吨，黄骅港和天津港两港装船量2.5亿吨，航运量2.4亿吨，含主要中间品的化工品产量2934万吨。”在11日举行的国家能源集团2022年重点工作新闻发布会上，国家能源集团新闻发言人黄清表示，集团煤炭产销量、发电量、供热量、航运量、化工品产量等多项生产经营指标创历史最好水平。

神东煤炭8.8米超大采高智能综采工作面。受访者供图

一直以来，富煤贫油少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，煤电在保障我国能源安全方面仍将发挥基础和兜底作用。

据黄清介绍，自2021年10月以来连续15个月，集团自产煤炭月均产量保持在5000万吨峰值水平。2022年疆煤出区674万吨、同比增长176.9%，煤炭销量达到全国18%，电煤供应量占全国1/4。严格执行国家煤炭价格政策，带头签约履行电煤中长期合同“3个100%”。发电量1.14万亿千瓦时，占全国发电量的14%。

龙源电力云南公司高美风电场。受访者供图

除发挥煤炭、煤电“压舱石”作用外，清洁能源也在能源保供中“各显其能”。

“2022年，集团有序布局氢能、储能等新兴产业，持续完善涵盖风能、太阳能、生物质能、潮汐能、地热能在内的新能源产业体系，统筹可再生能源‘基地式、场站式、耦合式’开发，加快推进西北‘风光火储’、西南‘风光水储’、东中部‘风光气氢储’等综合能源项目。”黄清表示，2022年新能源开工2557万千瓦，投产1180万千瓦，可再生能源装机占比达到31%，同比提高2.3个百分点，助力能源保供。

其中，宁夏宁东100万千瓦复合光伏、青海大柴旦一期50万千瓦光伏成功投运，全国首座潮光互补型智能光伏电站全容量并网发电；黄河上游在建海拔最高、装机最大的玛尔挡水电站大坝填筑完成82%，旭龙水电站及3个抽水蓄能项目合计720万千瓦水电获得核准。

值得一提的是，随着数字技术发展，越来越多的煤矿加快智能化建设，而智能化建设科技在能源保供中发挥的作用也越来越大。

“截至目前，我们已累计投资232.7亿元，打造井工、露天、工控智能化生态圈。配套1.2亿专项奖励基金，开展智能化采煤劳动竞赛和技能大赛，部署1000万元以上智能化项目216项，提速加力推动煤矿智能化建设，取得了较好的效果。”国家能源集团新闻发言人工作组成员、总调度室副主任王金刚表示，目前，集团煤炭产业智能化建设实现了“五个100%”目标，即采煤工作面智能化100%、掘进工作面智能化100%、选煤厂智能化100%、固定岗位无人值守100%、煤矿智能化技术及建设覆盖100%。

宝日希勒露天煤矿220吨煤炭运输车辆正在运煤。受访者供图

在这背后，技术创新发挥着重要作用。王金刚介绍，国家能源集团自主研发基于纯国产软件的煤矿智能一体化管控平台，建设5G+智慧煤矿工业互联网平台架构。自主研发的分布式控制系统，实现了平台软件、关键芯片、操作系统100%国产化。携手华为研发“矿鸿系统”，实现国产操作系统工业化应用。构建共生共享“生态圈”。

国资委日前召开在京部分中央企业座谈会强调，要高度重视和研究解决当前能源电力保供面临的突出问题，进一步高质量做好保供工作。国资委将对煤炭、发电、电网、石油石化和管网等企业，分类精准施策，激发企业积极性，全力提质增效保供应。

“2023年，我们要坚持以煤炭保能源安全、以煤电保电力安全、以多元快速保可再生能源规模化发展、以一体化数字化保综合实力提升，全力推进重大项目建设，增强煤炭煤电支撑托底能力，发挥基础能源保障作用，助力能源强国建设。”黄清说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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