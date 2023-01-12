人民网北京1月12日电 （记者王仁宏）今日，国家统计局发布2022年12月份全国居民消费价格相关数据。据统计，2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.8%；食品价格上涨4.8%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨0.6%。

从涨幅看，12月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村下降0.2%；食品价格上涨0.5%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.1%。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。

从各类商品及服务价格同比变动情况看，12月份，食品烟酒类价格同比上涨3.7%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约1.05个百分点。食品中，畜肉类价格上涨11.6%，影响CPI上涨约0.38个百分点，其中猪肉价格上涨22.2%，影响CPI上涨约0.31个百分点；鲜果价格上涨11.0%，影响CPI上涨约0.21个百分点；蛋类价格上涨9.6%，影响CPI上涨约0.06个百分点；水产品价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨2.6%，影响CPI上涨约0.05个百分点；鲜菜价格下降8.0%，影响CPI下降约0.18个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、其他用品及服务、生活用品及服务价格分别上涨2.8%、2.8%和1.5%，教育文化娱乐、医疗保健、衣着价格分别上涨1.4%、0.6%和0.5%；居住价格下降0.2%。

从各类商品及服务价格环比变动情况看，12月份，食品烟酒类价格环比上涨0.4%，影响CPI上涨约0.10个百分点。食品中，鲜菜价格上涨7.0%，影响CPI上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨4.7%，影响CPI上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；畜肉类价格下降4.6%，影响CPI下降约0.17个百分点，其中猪肉价格下降8.7%，影响CPI下降约0.16个百分点；蛋类价格下降2.1%，影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格环比四涨一平两降。其中，其他用品及服务、生活用品及服务价格分别上涨0.4%和0.3%，衣着、教育文化娱乐价格均上涨0.1%；医疗保健价格持平；交通通信、居住价格分别下降1.4%和0.1%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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