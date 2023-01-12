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解读：2022年12月份CPI同比涨幅略有扩大 PPI同比降幅有所收窄

2023年01月12日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者王仁宏）国家统计局今天发布了2022年12月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读。

CPI环比由降转平，同比涨幅略有扩大

12月份，各地区各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举做好市场保供稳价，物价运行总体平稳。

从环比看，CPI由上月下降0.2%转为持平。其中，食品价格由上月下降0.8%转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.09个百分点。食品中，受季节性因素影响，鲜菜和鲜果价格分别上涨7.0%和4.7%；生猪供给持续增加，猪肉价格下降8.7%，降幅比上月扩大8.0个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.2%，影响CPI下降约0.13个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降6.1%和6.5%；随着疫情防控政策优化调整，出行及娱乐活动逐步恢复，飞机票、电影及演出票、交通工具租赁费价格分别上涨7.7%、5.8%和3.8%；春节临近，家政服务价格上涨1.0%。

从同比看，CPI上涨1.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨4.8%，涨幅比上月扩大1.1个百分点，影响CPI上涨约0.87个百分点。食品中，猪肉价格上涨22.2%，涨幅比上月回落12.2个百分点；薯类和鲜果价格分别上涨12.7%和11.0%，涨幅均有扩大；鸡蛋、食用油和粮食价格分别上涨10.0%、7.2%和2.6%，涨幅均有回落；鲜菜价格下降8.0%，降幅收窄13.2个百分点。非食品价格上涨1.1%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.92个百分点。非食品中，汽油和柴油价格分别上涨10.5%和11.4%，涨幅均有回落；飞机票价格上涨26.7%，涨幅扩大7.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI略有回升，同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

PPI环比由涨转降，同比降幅有所收窄

12月份，受石油及相关行业价格下降影响，PPI环比由涨转降；受上年同期对比基数走低影响，同比降幅收窄。

从环比看，PPI由上月上涨0.1%转为下降0.5%。生产资料价格由持平转为下降0.6%；生活资料价格由上涨0.1%转为下降0.2%。国际原油价格下行带动国内石油及相关行业价格下降，其中石油和天然气开采业价格下降8.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.5%。金属和煤炭价格有所上涨，其中有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.1%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%；煤炭开采和洗选业价格上涨0.8%。此外，农副食品加工业价格由上涨0.7%转为下降1.0%；计算机通信和其他电子设备制造业价格由上涨0.3%转为下降0.2%；医药制造业价格由持平转为上涨0.2%。

从同比看，PPI下降0.7%，降幅比上月收窄0.6个百分点。生产资料价格下降1.4%，降幅收窄0.9个百分点；生活资料价格上涨1.8%，涨幅回落0.2个百分点。主要行业中，价格降幅收窄的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降14.7%，收窄4.0个百分点；非金属矿物制品业下降7.8%，收窄1.1个百分点；有色金属冶炼和压延加工业下降3.6%，收窄2.4个百分点；煤炭开采和洗选业下降2.7%，收窄8.8个百分点。价格涨幅回落的有：石油和天然气开采业上涨14.4%，回落1.7个百分点；农副食品加工业上涨6.9%，回落1.0个百分点。价格涨幅扩大的有：石油煤炭及其他燃料加工业上涨10.1%，扩大3.2个百分点；计算机通信和其他电子设备制造业上涨1.3%，扩大0.1个百分点。

(责编：王仁宏、吕骞)
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