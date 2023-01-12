原标题：线下造节“年在万达”，过年来万达的N个理由

去商场备足年货、带上孩子手写春联、到酒店来一顿年夜饭、去影院看个贺岁大片，末了再做一次公益，给自己戴上一朵“小红花”。

今年遍及全国各地的473座万达广场，以及万达酒店、万达影院备足了年货，准备了丰富的内容，希望大家过年来万达，一起“粘”在万达，过一个丰富多彩、快乐尽兴的2023兔年春节。

小年到，备年货，写春联，祭灶王。年底拿了奖金，最爽的就是“买买买”。年货哪里备？来万达广场就对了。各种好物，只有想不到的，没有找不到的。美妆、靓包、新衣试一天都不重样，给妈妈的黄金首饰，给爸爸的羊绒衫，以及各种好吃好喝的应有尽有。临走，在万达广场的宝贝王的“宝文轩”让书法家带着孩子手写一幅春联带回家，满满的喜气也跟着到家，年味的仪式感拿捏得妥妥的。

7天的春节假期很短，想说的话却很多，怎能把它浪费在厨房里？万达酒店精心打造暄和家宴年夜饭，选取极富地域特色的食材，用心打造饕餮佳肴。例如成都万达瑞华酒店开发出了以川菜为底色的暄和家宴，独创的“麻婆豆腐烧波士顿”，精选上等波士顿龙虾，让家常的麻婆豆腐立显品质，豆腐的麻辣鲜香、牛肉臊子的酥香、加上龙虾肉细嫩鲜美，让整道菜既口味丰富又造型美观；哈尔滨万达文华酒店推出的暄和家宴则主打东北菜系风格，从“香葱鹿筋烧海参”到“松茸煎焗雪花牛小排”无不透出浓浓的雪国风味。

不论天南地北，暄和家宴就是地道“家乡”团圆味，满足四海归来的游子。暄和家宴还同步推出外卖服务，让居家也能轻松享受万达酒店明星厨师团队的高品质宴席。想了一年的亲人和“家乡味”，一顿年夜饭，都安排上了。

春节不能回家，客居南方的游子想念妈妈的一碗北方水饺？人在东北，却心心念念一口海南的椰子饭？一切从南到北的美食，万达广场都安排好了。

春节来万达，“万味奇遇美食节”里天南海北的美食排队等你尝，活动还会在抖音发起话题挑战、全民任务、达人探店，并与饿了么、高德打车、腾讯荟聚平台进行合作，到处玩的都是“新花样”。据说美食节将持续至2月5日，相信再挑剔的嘴，也能满意。

现在过春节，不去看场电影，那还叫过年吗？反正在大多数家庭的安排里，看电影已经成了过春节的标配。2023年春节档已有7部电影定档，个个来头不小。当然小朋友也有“礼物”，动画片《深海》《熊出没·伴我“熊芯”》也将在春节期间上映。赶紧买票，全国各地高品质的万达影院让大家过足“戏瘾”。

辛苦一年，在高端酒店选择“躺平”跨年的人家越来越多了。舒适的环境、贴心的服务、美味佳肴都成了打工人最好的年终福利。在万达酒店最起码可以过个“游手好闲”的年。

要说春节来万达酒店全家一“齐”跨年，那可选的特色酒店就多多了。除了遍及全国的万达瑞华、文华、嘉华、锦华酒店外，在贵州云上丹寨，丹寨锦华酒店就坐落在云雾之间，住在苗族风格的房间里，累了泡温泉，吃酸汤鱼、斗鸡肉，与家人好友喝一席“高山流水”……一年的疲惫也就一扫而空了。

到陕西延安，住延安红街锦华酒店跨年则是最佳选择。选择堪称最有“历史感”的窑洞客房，吃一顿独具延安特色的暄和家宴，看一场大型情景剧《再回延安》，观延湖上的绽放的五彩烟花，和家人们把酒言欢迎接新年，人间的幸福大抵如此。此外，还可以选择到北边的长白山去滑雪，住长白山万达威斯汀度假酒店；去南边的三亚海滩日光浴，住进三亚海棠湾万达瑞华酒店和万达嘉华酒店。

如果不愿意在冰天雪地里，人挨人地逛庙会，没关系，万达也安排好了——到万达广场过大年，逛室内大集。全国各地的万达广场，会根据各地特色与风情组织各种春节庙会，因此各种“潮”物应有尽有。尤其是万达广场组织的“超级品牌日”活动，主打春节新品、国潮好物、年货礼盒，汇集了美食、服装、生活精品、娱乐体验等业态产品，满足顾客在逛室内庙会的同时购物。春节狂欢怎么能少得了孩子？春节期间，全国万达宝贝王乐园将举办“万福迎新季”系列主题活动，写福字、玉兔DIY、唐装巡游等超千场好玩又有益的活动，让孩子来了就不想走。

春节期间，万达联合各地政府和用人机构组织发起的返乡招聘会将在全国各地万达广场举行，计划举行超过330场招聘会，预计提供超过25万个就业岗位。例如佛山三水区即将举办的2023年新春人力资源公益招聘会，报名人数目前已突破万人。尤其是那些外地务工者，逛万达广场的同时，还能在家门口找到一份称心的工作，这份特殊的“年货”尤其珍贵。

过春节当然也不能忘记做公益。这个春节，万达联合中慈联、腾讯公益中慈联、腾讯公益，推出小红花开年行善活动，用公益温暖更多人。如果还没有想到怎样给自己增添年味儿，那么快来给自己增添几朵公益“小红花”吧。

(责编：曹淼、李源)

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