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激活家电市场消费活力 业界探索收旧焕新业务模式

2023年01月12日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）家电消费是居民消费的重要组成部分，在稳增长、促消费、扩就业等方面发挥着重要作用。

2022年7月，商务部、国家发改委、工信部、市场监管总局等13部门发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，指出在全国范围内开展家电“以旧换新”活动，全面促进绿色智能家电消费。

业内人士表示，收旧换新不仅是家电产品的淘汰更新，也是消费者家电消费理念乃至生活理念的更新，同时也是家电行业迈向高质量发展的重大契机。

记者从中国家用电器服务维修协会获悉，从2022年开始，用三到五年甚至更长时间，组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动，进一步激活家电消费市场潜力，更好地满足人民对美好生活的需要。

近日，中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏接受记者采访时表示，焕新潮是我国进入新发展阶段的一个具有时代特征的持续性工作，引领未来家电行业发展新潮流。家电企业正在通过总部展示厅、线上线下渠道、体验店、社区服务店、可视化实景展示等经营场所，按照用户使用环境和场景，存量和增量需求，重推绿色低碳、环保节能、全系列的家电优质产品。长期持续与短期高潮结合，抓住国家节日、企业周年庆、购物节、销售服务旺季等重要时点，加大惠民力度。

刘秀敏介绍，2022年，为满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求，山东、江苏、浙江、重庆等省市在当地开展了多场惠民活动。众多家电行业企业也不断倡导消费升级、拓展业务、提升优质服务，积极开展家电惠民收旧焕新潮行动，为家电服务业发展带来了新的发展机遇。

对于2023年焕新潮将如何继续开展，刘秀敏表示，制定相关政策及标准，推进废旧家电回收处理体系建设，探讨增量、存量、流量市场的用户资源体系，探索焕新潮业务模式和构建现代化产业体系。

(责编：乔业琼、吕骞)
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