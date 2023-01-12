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春运第五天全国发送旅客3788.8万人次 公路发送旅客同比增长近50%

2023年01月12日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第5天（1月11日，农历腊月二十）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3788.8万人次，环比增长1.1%，比2019年同期下降48.9%，比2022年同期增长41.4%。

其中，全国铁路发送旅客668.8万人次，环比增长2.4%，比2019年同期下降32.7%，比2022年同期增长17.3%。公路发送旅客2962万人次，环比增长0.9%，比2019年同期下降51.9%，比2022年同期增长49.7%。水路发送旅客41.6万人次，环比增长1.7%，比2019年同期下降54.6%，比2022年同期增长9.8%。民航发送旅客116.4万人次，环比增长0.3%，比2019年同期下降34.7%，比2022年同期增长33.2%。全国高速公路总流量3425.7万辆次。其中小客车流量2687.1万辆次，环比增长4.4%，比2019年同期增长11.7%，比2022年同期增长12.2%。

1月11日，交通运输部召开部委会就春运相关工作进行了部署。交通运输部相关负责人表示，要充分认识做好2023年综合运输春运工作的极端重要性和特殊复杂性，全力以赴做好疫情防控、交通物流保通保畅、安全生产和运输服务保障等重点工作。

该负责人表示，要科学研判疫情防控形势，加强运输组织，全力保障人民群众错峰有序出行。全力做好能源、粮食、医药、民生等重点物资运输服务保障，确保畅通高效。强化交通运输从业人员防护，加强乘客个人健康宣传引导。加强春运安全生产监管和应急处置，有效防范应对春运大客流、极端恶劣天气等影响。五要充分用好运输管理信息系统，用心做好平安健康出行服务指引，关爱帮扶重点群体出行，提供更多有温度、暖人心、接地气的服务。全力以赴加强春运工作组织领导，关心一线干部职工，切实帮助解决实际困难，做好工作和生活服务保障。

(责编：乔业琼、吕骞)
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