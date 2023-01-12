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物价保持平稳运行——透视2022年全年CPI和PPI数据

2023年01月12日23:08 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电 题：物价保持平稳运行——透视2022年全年CPI和PPI数据

新华社记者魏玉坤、潘洁、水金辰

2022年以来，在全球高通胀背景下，我国物价保持平稳运行。国家统计局12日发布数据显示，去年全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2%，低于全年3%左右的预期目标。展望2023年，我国物价有望继续保持总体稳定，保供稳价具有坚实基础。

CPI保持在合理区间运行

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，去年我国CPI单月涨幅始终运行在3%以下，全年上涨2%，大幅低于美国8%左右、欧元区8%以上、英国9%左右等发达经济体涨幅，也明显低于印度、巴西、南非等新兴经济体7%至10%（1至11月份）的涨幅。

保持物价平稳运行，对稳住经济基本盘至关重要。去年以来，我国稳物价面临多重挑战——

向外看，受乌克兰危机等因素影响，国际能源、粮食价格大幅上涨，全球通胀压力上升，输入性通胀压力加大；向内看，3月份以来，国内疫情反弹，给保供稳价带来一定压力。

1月12日，顾客在江苏省南京市一家超市选购蔬菜。新华社发（方东旭 摄）

各地区各有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力加强粮食、能源产供储销体系建设，着力加强重要民生商品和大宗商品价格调控，我国物价总水平持续平稳运行，成为全球物价的重要“稳定器”。

疫情期间，全国多地加大货源组织力度，加强生活必需品市场监测预警，畅通“最后一米”配送通道，确保粮油肉蛋奶果蔬等商品量足价稳——

重庆通过电商平台、团购和代购等方式努力解决居民无法出门买菜的问题；辽宁沈阳市组织三大果蔬批发市场和大型连锁超市、生鲜连锁企业等进行产销对接，多渠道补充肉菜货源；北京指导各电商平台企业做好备货，确保配送站点库存充足……

国家发展改革委价格司副司长牛育斌说，2022年全年CPI中的食品价格指数上涨2.8%，明显低于美欧等主要经济体10%左右的涨幅。国内外粮价涨幅对比更加明显，国际小麦、玉米价格月度同比涨幅最高达到74%和36%，而我国小麦、玉米价格走势较为平缓，成品粮零售价格更为稳定，全年36个大中城市大米零售价比上年下降1%，面粉零售价比上年上升3%。

PPI同比涨幅回落

2022年全年，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）比上年上涨4.1%，低于2021年全年8.1%的涨幅。其中，受石油及相关行业价格下降影响，2022年12月份PPI环比由11月份上涨0.1%转为下降0.5%；受2021年同期对比基数走低影响，PPI同比下降0.7%，降幅比11月份收窄0.6个百分点。

去年年初以来，针对大宗商品价格明显上涨，国家有关部门及时采取供需双向调节、期现货市场联动监管等措施，遏制价格不合理上涨，推动PPI涨幅有序回落。

自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率；建立煤炭价格监测和成本调查制度，开展煤炭价格指数行为评估和合规性审查；加大油气勘探开发力度……

面对国际能源市场波动加剧，我国立足以煤为主的基本国情，有序释放煤炭优质产能，加快大型风电光伏基地建设，形成有效抵御国际能源价格大幅波动的“防火墙”。

得益于一系列保供稳价措施持续显效，大宗商品价格总体回落。2022年12月份，黑色金属冶炼和压延加工业价格同比下降14.7%，有色金属冶炼和压延加工业下降3.6%，煤炭开采和洗选业下降2.7%。

物价有望继续保持总体稳定

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，近期全球大宗商品价格涨幅虽有所回落，但总体上仍处于高位，对国内价格的输入性影响犹存。国内经济逐步恢复，市场需求扩大，加之春节临近，猪肉、鲜菜、鲜果价格可能出现季节性上涨，会一定程度加大价格上涨压力。

2022年中央经济工作会议在部署做好2023年经济工作中强调，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。日前召开的国务院常务会议明确六方面举措，进一步强化重要民生商品、医疗物资、能源等保供稳价，确保春节期间市场供应充足和价格平稳，保障群众医药需求和温暖过冬。

万劲松表示，展望2023年，我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

1月12日，顾客在山东省青州市一处年货市场选购春节饰品。新华社发（王继林 摄）

一大早，安徽最大的农产品批发市场——百大周谷堆农产品国际物流园内逐渐忙碌起来，来自全国各地的瓜果蔬菜交易车辆络绎不绝。

“考虑到春节前销售高峰逐步来临以及后期可能出现的雨雪降温天气，物流园制定了相关预案，组织市场经营户适时拓展货源，积极稳妥保障供应。”物流园信息中心主任助理王萍说。

农业农村部印发通知，部署蔬菜防灾减损稳产保供工作；广西贺州市指导大型商超尤其是重点保供骨干企业未雨绸缪，加大采购和库存；甘肃启动商贸流通复商复市行动，全力支持市场主体复工复产……近段时间以来，各有关部门各地落实中央部署，统筹做好保供稳价，守稳护牢百姓“米袋子”“菜篮子”。

“从近期调度情况看，各地重要民生商品供应充足、储备充实，市场价格平稳有序，能够保障广大城乡居民节日期间消费需求。”牛育斌说。

(责编：袁勃、杨光宇)
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