原标题：“Z世代”就业观：青睐多元个性 不抱“铁饭碗”

随着新年来临，各地掀起招工热潮，海南省“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动11日在海口启动，81家企业提供2000多个岗位。记者采访发现，“Z世代”成为招聘会上的主角，他们拥有更强的自我意识，择业多元个性。

投递简历，咨询岗位……“00后”陈丝现场与两家企业达成初步就业意向。“毕业后，我的第一份工作是销售，但现在我想尝试更多可能，于是转行加入短视频行业。”陈丝说，从个人角度来说，她更看重自己的兴趣爱好，希望能在工作中实现个人价值。

数字化网络和社会的发展进程越来越快，大量“Z世代”向社会流动，他们更青睐于按照自己的生活节奏去选择接受就业。

2001年出生的沈从君此前经历了考研失利，然而她很快调整状态，加入了求职就业的“队伍”。“我首先考虑感兴趣的岗位，其次是未来的发展前景。”沈从君说，充足的专业知识储备和沟通协调能力是她的优势，大学期间多次去企业实习的经历，让她在面试时更有底气。

沈从君称，相比于“铁饭碗”，“Z世代”更追求工作体验，愿意把兴趣爱好变成工作，她身边的朋友通过在抖音和小红书上发短视频走红，从而获得可观收入。

做自己热爱的事，正在成为许多“95后”的就业选择。海南24岁小伙云天泽在招聘会现场寻求文化传播公司的岗位。云天泽说，“现在大家都说年轻人喜欢‘躺平’，但是我身边的同龄人都很努力，不少都是‘斜杠青年’，业余时间主动学习，非常‘内卷’。”

海南双成药业股份有限公司招聘负责人王丽喆在招聘中发现，“95后”更有主见，择业观更加个性化。“这一代年轻人生活在信息爆炸的时代，有更多机会看到新就业形态的兴起和发展，且更倾向于将个人价值的追求与职业融为一体。”

“‘Z世代’的思想更加自由开放，也为企业注入更多活力。”海南银达国际餐饮管理有限公司招聘负责人冼慧玲表示，“Z世代”的学习能力和接受新事物的能力更强，企业非常需要这样具有创新精神的年轻人。

现场还有企业招聘负责人认为，新一代年轻人的择业观也让企业重新审视，如何将企业文化、人文环境做优做好，给予员工尊重和成长空间，与年轻人共同探索职场新生态。(记者 张茜翼)

(责编：曹淼、李源)

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