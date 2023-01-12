安徽出台20条举措促进人力资源服务业高质量发展
2023年01月12日09:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报合肥电 （记者游 仪）近日，为健全统一规范的人力资源市场体系，安徽出台《关于促进人力资源服务业高质量发展若干政策措施》，对全省人力资源服务业发展政策进行再完善、再升级。
《措施》立足产业发展需求，提出培育壮大市场主体、构建产业集聚平台、深化市场供需对接、提升产业发展质效、优化行业发展环境和建立健全保障机制等六个方面政策措施，推动安徽省人力资源服务业高质量发展。一方面，实施人力资源服务业“锻长补短”行动计划，到2025年，培育100家以上有核心产品、竞争力强、创新发展、诚信服务的5A级人力资源服务机构；另一方面，支持各地建设有特色、有规模、有效益的人力资源服务产业园，到2025年，全省建成国家级和省级人力资源服务产业园8家以上。
此外，建立人力资源服务机构“白名单”。引导人力资源服务机构主动对接安徽十大新兴产业及重点企业，开展“组团式”“一条龙”“点对点”的用工保障服务，促进人才链、产业链、创新链、供应链深度融合。统筹推进劳动力市场、人才市场、零工市场建设，对服务成效明显的就业创业一站式服务中心，各地给予10万元一次性建设补助。
(责编：曹淼、李源)
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