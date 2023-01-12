河北助力高校毕业生等重点群体创业
2023年01月12日09:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄1月11日电 （记者马晨）为全面落实就业优先政策，坚持创业带动就业，河北省人力资源和社会保障厅等十部门印发《河北省重点群体创业推进行动工作方案》，将聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，实施创业推进行动。到2024年底，力争实现每年创业培训规模不少于4万人次、离校5年内高校毕业生新创业不少于1.1万人，返乡入乡创业人数累计超过60万人，就业困难人员能够以更加灵活方式实现就业增收。
其中，河北省将重点支持高校毕业生创业，开展创业训练营、创业实训等活动，提供项目指导、风险评估、商业实战模拟等“沉浸式”体验，促进高校毕业生等青年创意设计成果落地转化。支持农民工返乡创业，强化培训、资金、场地、用工、营销等扶持，助力返乡创业项目更好发展。支持就业困难人员创业，鼓励发展夜经济、后备箱经济等特色经营，引导其创办投资少、风险小的创业项目。组织“我为河北代言”电商创业赋能乡村振兴大赛，吸引广大青年深度参与乡村振兴。
据了解，河北省将建立公共创业服务标准，编制功能手册，拓展创业服务内容，集聚各方优质创业服务资源，加快构建创业信息发布、业务咨询、能力培养、指导帮扶、孵化服务、融资支持、活动组织等一体化服务机制。
《 人民日报 》（ 2023年01月12日 13 版）
(责编：曹淼、李源)
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