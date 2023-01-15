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新春走基层丨探访新疆阿克达拉国家大气本底站

2023年01月15日09:32 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨探访新疆阿克达拉国家大气本底站

　　图为1月8日拍摄的阿克达拉国家大气本底站（无人机照片）。

　　寒潮过境，位于新疆准噶尔盆地北缘的阿克达拉国家大气本底站（以下简称“阿克达拉站”）风雪交加。

　　阿克达拉站地处我国天气系统上游、远离人类活动干扰、空气质量良好。作为我国七座国家大气本底站之一，它目前承担地面观测、气溶胶、反应性气体和温室气体观测等40多种业务，这些都是评估大气是否“健康”的重要指标。因此，这里的数据采集传输一刻不停。

　　“形象地说，我们是在给大气‘体检’”，28岁的观测员谢翔边检查设备边告诉记者，“采集的数据不仅会用于每年的《中国温室气体公报》，还可以对区域内大气变化和空气污染进行预警。”

　　阿克达拉站是新疆唯一的大气本底站，也是我国最西端的大气本底站。根据规划，未来阿克达拉站将迎来更多“同伴”。“十四五”期间，中国气象局将在全国16个气候关键观测区增补9个大气本底站。在荒无人烟处，将有更多的“大气体检师”默默坚守。

　　新华社记者 李响 摄

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(责编：王连香、杨迪)
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