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聚焦智算中心建设 《智能计算中心创新发展指南》发布

2023年01月15日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （焦磊）当前，随着数字经济的迅猛发展，算力作为其关键生产力要素，成为挖掘数据要素价值、推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。《“十四五”数字经济发展规划》提出，要推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。随着“东数西算”等国家大型工程全面开启，市场主体数字化程度加速提升，智能算力发展基础逐渐夯实，以智算中心为代表的新型智能基础设施进入建设“快车道”。

1月11日，国家信息中心联合浪潮信息发布《智能计算中心创新发展指南》（以下简称《指南》）。《指南》指出，智算中心是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施，在推进AI产业化、赋能产业AI化、助力治理智能化、促进产业集群化等方面发挥显著作用。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，智能计算变革生产力，加速社会进入智慧时代，智算中心将成为智慧时代最主要的计算力生产中心和供应中心。

智算中心的创新发展，能够带动人工智能及相关产业倍速增长，成为经济增长的新动力引擎。《指南》对投资智算中心的经济效益进行了测算。“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资，可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。

单志广认为，当前智算中心发展呈“智能算力的发展需求快速扩大、通用智能的算法模型快速演进、普适普惠的服务生态逐步构建、绿色低碳的发展格局加速形成”四大新趋势。同时，智算中心在发展过程中也存在概念认知尚不清晰、应用场景尚不丰富和运营模式尚不成熟等问题与挑战。

针对智算中心发展的新趋势和挑战，单志广表示，智算中心建设应以应用为导向，坚持开源开放、集约高效、绿色普惠的建设原则。

《指南》认为，智算中心要普适普惠，发挥公共基础设施的社会价值，需要构建起智算中心集约高效、普惠绿色的运行体系，在智算中心的建设上实现“算力基建化”、“算法基建化”、“服务智件化”和“设施绿色化”的“四化”技术路线。

具体来讲，智算中心通过算力基建化，使得AI算力成为城市的公共基础资源，供用户按需使用；智算中心的服务模式从提供算力为主向提供“算法+算力”转变，共同推动算力的普惠化；智算中心将由传统的硬件、软件向“智件”升级，为用户提供功能丰富、使用便捷的智能算力、算法服务和个性化开发服务；智算中心通过采用液冷等先进节能降碳技术，全面降低智算中心能耗，实现绿色发展。

此外，《指南》还对智算中心的建设类型和运营模式提出了建议。智算中心建设需要结合建设基础、当地或区域产业特色，分类引导施策，改建并行，发展与数字经济相适应的智算中心；还需选择合理的建设和运营模式，实现长效运营、促进有序布局，保证智算中心所释放的经济社会效益最大化。

(责编：王连香、吕骞)
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