原标题：邮储银行持续推进科技赋能 助力经济社会高质量发展

科技助推转型，创新引领发展。近年来，在“科技兴行”理念下，中国邮政储蓄银行牢记国有大行的使命担当，加速推进数字化转型，积极发挥自身优势，贴近市场、贴近一线，大力深化业技融合，用科技赋能业务，持续输出高质量的金融创新产品和服务，为全行主动融入经济社会发展大局、全力服务国家战略提供了“科技助力”。

深耕“三农”服务 服务乡村振兴

在陕西省西安市周至县，猕猴桃收购大户王老板看着到账的30万元贷款激动不已。“我刚通过手机页面快捷方式申请完不到3分钟，贷款就到账了。邮储银行‘极速贷’就是快！”

为让“极速贷”速度更快，邮储银行充分发挥“技术＋区域特色”资源优势，了解相关业务痛点及需求，实现“极速贷”通过手机页面快捷方式办理，客户不用下载手机银行APP，无须办理邮储银行卡即可申请和持有“极速贷”授信额度。该功能上线5个月，通过邮储银行手机页面快捷方式办理的“极速贷”已超过242亿元。

“以前我们想筹钱可麻烦了，到处找人借，去银行贷款得来回跑多趟。现在邮储银行主动上门服务，手把手教我们在‘智慧橡胶平台’上申请贷款，方便太多了。”海南省白沙黎族自治县的胶农徐大姐感慨道。

在海南上线的“智慧橡胶平台”系邮储银行研发的金融扶农助农平台，依托服务开放平台输出的API、H5等技术能力，为胶农提供一站式服务。“智慧橡胶平台”改变了客户与银行的交互方式，助力当地农户实现信贷产品线上一站式的业务申请、放款和还款，极大拓宽了融资通道。该项目上线以来，平台胶农胶商人数已突破2.7万人，日均交易额达150万元，实现融资业务的全流程线上化操作，打造“平台+农户+科技+金融”服务新模式。

乡村振兴，潮起海天阔。邮储银行坚持科技赋能，大力推动业技融合，在助力全面推进乡村振兴的道路上提供高效便捷的金融服务，努力打通“三农”金融服务“最后一公里”。

注入金融“活水” 服务实体经济

疫情发生以来，邮储银行积极创新，不断开发出适应市场的金融产品和服务。其中，为加快推进U链供应链系统在实体经济、普惠金融中的应用，邮储银行运用区块链技术开发出U链供应链平台，为核心企业及第三方业务平台提供线上供应链融资服务，切实降低小微企业综合融资成本，为企业发展注入金融“活水”，有效助力企业渡难关、稳发展。

“邮储银行的U链供应链平台，操作简便，放款高效。对于异地开立账户的客户，邮储银行开通专属绿色通道，客户经理全程指导，服务很贴心。”重庆某小型商贸公司的财务人员小江通过邮储银行U链供应链平台办理业务后，满意地说。

自2021年8月20日上线以来，依托线上平台保理、线上供应链U信、进车贷等数字供应链产品，邮储银行U链供应链平台先后接入15家龙头企业及第三方平台，截至2022年12月末累计投放贷款超过226亿元，有效核心企业数量较年初增长42%，有效融资客户数量增长136%，线上放款金额同比增长118%。通过该平台，邮储银行持续将金融“活水”输送至产业链末端，精准浇灌中小微企业，用科技赋能普惠金融服务。

赋能政务数字化 支持雄安新区发展

作为国有大型商业银行，邮储银行高度重视服务雄安新区建设，主动融入雄安、服务雄安。邮储银行于2018年9月与雄安新区管委会签订战略合作协议，2019年12月成立雄安分行，积极配合雄安新区政府，探索金融科技新应用新模式，持续赋能雄安新区建设。特别是在政务金融领域，邮储银行对接雄安新区金融项目建设需求，独家承建河北省财政厅和雄安新区财政非税电子票据区块链项目，从终端用户到财政单位实现了业务流程全链上化服务，实现了“一张网全覆盖，一条链串起来，一屏观全省，扫码把费缴”的目标，有效提升政务效率和客户体验，在雄安新区“数字财政”服务方面处于行业领先水平。依托国家医保局推动雄安新区医保改革的契机，结合新区非税电子票据区块链管理平台，邮储银行加入雄安新区智慧医疗改革项目组，承担医疗结算、医保报销及大数据处理部分核心工作，参与打造多平台联动的未来城市公共医疗卫生和健康管理服务平台。此外，邮储银行与雄安新区住房管理中心达成合作，通过对接新区商品房预售资金监管系统，将区块链技术应用于金融机构与房地产交易资金监管，创新房地产开发企业商品房预售资金监管新模式。

支持铁路建设 助力交通强国

自2021年9月与中国国家铁路集团有限公司签署战略合作协议以来，邮储银行充分发挥自身优势，不断探索“铁路＋金融＋科技”合作新模式，积极提升铁路产业链上下游客户全方位金融服务能力。川藏铁路是世纪性战略工程。2021年，川藏铁路项目建设启动前夕，川藏铁路有限公司需要一套系统来监管专项建设资金的使用。邮储银行迅速赶赴项目公司驻地，深入了解客户需求，定制特色化资金监管云平台，保障工程专项建设资金安全。“邮储银行资金监管云平台技术先进、功能全面，很好地解决了偏远地区铁路建设项目资金预算审批难、资金使用监管难、建设者工资发放跟踪难等问题。”川藏铁路有限公司财务工作人员对邮储银行资金监管云平台评价很高。以此为契机，邮储银行推出铁路建设资金监管云平台，将铁路建设资金链条各环节纳入监管范围，在满足项目公司和参建单位日常结算需求的基础上，保障建设资金安全、合规、高效支付。截至目前，邮储银行铁路建设资金监管云平台已在多个铁路项目中推广应用，累计中标监管金额超720亿元，为实体经济发展和交通强国建设贡献力量。 服务乡村振兴、支持实体经济、赋能政务数字化、助力交通强国……这些只是邮储银行积极服务国家战略的缩影。下一步，邮储银行将以党的二十大精神为指引，坚持创新引领，强化业技融合，全力构建一站式、专业化综合金融服务体系，推动邮储银行高质量发展，为经济社会高质量发展和增进人民福祉作出新的更大的贡献。

(责编：董童、李源)

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