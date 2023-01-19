新春将至，万象更新。过去一年，充满了挑战与不确定性，全球各地、各行各业都在挑战中创新，在求索中突破。

对于在中国持续发展多年的全球企业来说，这一年更是特殊而意义非凡。其中，作为最早进入中国市场的全球科技企业之一，微软见证了中国信息产业的腾飞发展。在挑战与机遇并存的当下，这家企业看到了中国市场的发展潜力与韧性。微软全球资深副总裁，微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳就表示：“微软正在借助全球领先的技术、服务、经验和资源，服务和推动中国各行各业数字化转型，为中国数字经济发展创造更多可能。”

中国的创新环境与人才沃土，为计算机基础和应用研究夯实了根基，也让科技企业在积极投入本土学术交流与技术创新方面有了动力。其中，微软在中国设立的微软亚洲研究院，不仅推动了自身产品和技术的创新发展，更以中国智慧拓展出计算机技术的新疆界。同时，创新已成为企业生存发展的源泉，微软始终站在科技创新突破前沿，以技术资源支持中国企业创新创业。

据了解，微软与数以万计家本土合作伙伴建立了独特的共生关系，繁荣本土生态，深耕行业市场，共同推进零售、制造、汽车、新能源等重点行业的数字化转型与数字化创新。

在加速数字化发展的过程中，微软也坚持立足技术创新，大力助推中国企业、中国创新走向全球。侯阳表示，微软充分发挥了技术生态覆盖全球市场的独到优势，以安全、合规、无缝衔接的智能云服务，全力助推中国造车新势力、创新互联网应用、游戏娱乐服务加速拓展全球市场。

健康产业与数字技术融合创新，也是微软重点关注的领域之一。过去一年，微软就曾与全球领先医药企业及知名国内医疗机构开展广泛合作，以数据智能、远程协作、混合现实、数字孪生等先进技术方案，加速推进优质医疗资源的普及推广和高效利用。此外，微软还全力支持全球共建绿色可持续发展的未来，稳步兑现绿色发展承诺，以“三流合一”理念构建新型数据中心，总结微软全球智慧园区洞察并广泛服务中国智慧园区发展普及，在持续降低自身碳排放、优化水资源和废弃物管理的同时，大力支持本土智慧农业与新能源合作伙伴的创新发展。

持续深耕，持续创新，也让人看到微软对中国市场的信心始终不变。“我们将继续深化本土服务，驱动数字经济时代下的行业变革与创新，推出更多的新产品与服务，并携手极具创新潜力的本土合作伙伴，共研共创，推动中国创新服务全球；以智能云平台为基础，助力本土公司全球发展、跨国企业深耕中国，为中国和全球经济复苏贡献力量。”侯阳说。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经