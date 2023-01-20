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国家乡村振兴局：2022年脱贫人口人均纯收入达14342元

2023年01月20日14:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者李栋）记者从国家乡村振兴局获悉，2022年脱贫人口人均纯收入达14342元，收入增速高于全国农民平均水平。

在近日举行的全国乡村振兴局长会议上，国家乡村振兴局相关负责人强调，做好2023年巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，要聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫民众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效，为全面建设社会主义现代化国家开局起步提供有力支撑。

会议称，经过各方面共同努力，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，防止返贫监测帮扶机制有效发挥作用，做到了早发现、早干预、早帮扶，没有发生规模性返贫现象。累计识别纳入监测对象中，65.3%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施。

脱贫劳动力就业形势保持稳定。数据显示，2022年脱贫人口务工规模达到3278万人，比2021年底增加133万人，超过年度目标任务259万人。

脱贫人口收入较快增长。脱贫人口人均纯收入达到14342元，同比增长14.3%，增幅高于全国农村居民人均可支配收入6.3%的增速。

国家乡村振兴局相关负责人表示，2023年增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，要从培育提升产业、积极扩大就业、发展新型农村集体经济、壮大县域经济、提升脱贫群众技能素质等多个方面发力，激发脱贫地区和民众依靠自身力量发展的志气心气底气，扎实推进乡村建设。

(责编：郭思邈、章斐然)
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