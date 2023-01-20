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王亚平的年度总结，亮了！

2023年01月20日15:40 | 来源：央视网
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春节临近

我们的太空摄影师——

王亚平

在央视新闻的直播中

分享了她的年度总结

在183天的太空之旅中

有哪些宇宙级的难忘瞬间？

一起来看！

　　王亚平说，在空间站，每天能看到16次日出日落。183天里，航天员们共经历了2900多次日落和日出。

　　每一次的日出日落，都像看一部3D大片一样震撼。

　　日出时，太阳像一颗耀眼的钻石缓缓升起。日落时，夕阳成了光明与黑暗的分界线……

　　让王亚平印象最深的，是她在空间站看到的唯一一次晚霞。

　　王亚平回忆道：“我们正常看到的地球，像一个蓝色的魔幻水球，中间夹杂着黄色的大陆，绿色的河流，白色的云彩。”

　　“但那天，我看到的，是被红色的云层包裹的地球，像是红色的薄纱在地球的表面缓缓舞动，看起来特别温暖、治愈。此景只应天上有，人间哪得几回观。”

　　在太空看到的绝美晚霞，到底有多惊艳？

　　王亚平和她的搭档翟志刚、叶光富使用我国第一台8K太空摄影机，在中国空间站进行了电影取景拍摄。他们和总台导演合作拍摄的太空影像即将呈现在故事片电影《飞越苍穹》中，千万不要错过哦！

中国空间站首支8K太空影片花絮特辑

　　对于王亚平来说，这次“出差”，最酷的瞬间，是她实现人生首次太空漫步的时刻，她还拥有了一张和地球同框的合照。

　　她说，出舱之后，是那种极致的安静，静得只听见自己的呼吸声，好像全世界就只剩下了自己。

　　那种安静，王亚平在地球上只经历过一次，就是她当飞行学员的时候，从800米高空跳伞。

　　而当她身处太空，与地球上的高空相比，那份安静多了一份深邃和悠远。

　　王亚平回忆道：“站在机械臂上，眼前的景色在不断向后滚动，那感觉像是孙悟空腾云驾雾，又像是太空冲浪。我情不自禁地做了一个动作——伫立在机械臂脚限制器上，展开双臂，给了太空一个大大的拥抱。”

　　王亚平说：“出舱作业，是属于我们神舟十三号乘组的高光时刻。我们身后，是无数夜以继日、刻苦攻关的中国航天人在托举和支撑着我们实现梦想。”

　　在中国空间站的新年，有一份特别的“盲盒惊喜”——除夕有饺子吃。但有什么馅儿的饺子呢？这个谜底一直到除夕夜前一天才揭开。

　　航天后勤工作人员特地根据航天员们的口味准备了三种馅儿。王亚平是山东人，准备的饺子是鲅鱼馅儿的。翟志刚是东北人，为他准备了酸菜馅儿的，还有一盒猪肉大葱馅儿饺子是给叶光富准备的。

　　有了饺子，空间站就有了家的味道。

　　王亚平还分享道：“空间站是我们航天员在太空的家园，也是中国航天科技创新的一个鲜活剖面。我们在空间站的生活，处处体现着科技的温暖。冰箱，空调，微波炉等一应俱全的太空家电都是中国‘智’造。不久前，中国还拥有了全球最快的‘太空快递’，从发射到航天员接收只需两个小时，速度堪比‘同城闪送’。我相信，未来我们航天员上空间站出差、生活，将会越来越有回家的感觉。”

　　“我想，对于一个航天人而言：

　　在地面时，祖国是家，太空是梦；

　　在太空时，天宫是家，祖国是梦。”

　　王亚平说，自己在太空时，常常梦到地球；回到地球后，也几度梦回太空。

　　回到地球后的她，经过半年的恢复训练，已经完全适应了地球生活。目前，她又重新投入训练，并时刻准备重返太空，探索更广袤的星辰大海。

　　这些美好的回忆都已记录在太空超高清影像中，大家很快就可以在即将推出的首部太空实景纪录片系列《窗外是蓝星》中共同领略！

《窗外是蓝星》纪录电影短片

2022年

王亚平完成了

作为航天员的很多“第一次”

她说：

这些刻骨铭心的瞬间

不仅属于我

也属于千千万万的中国航天人”

心有凌云志

手可摘星辰

拥抱每一个未知

所有的收获都将不负努力

一只跟随王亚平上过太空的兔子

祝福大家

新的一年

一起向星辰大海进发！

(责编：王静、杨光宇)
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