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“玉兔”来拜年！国家航天局公布玉兔二号最新工程图片

2023年01月21日16:14 | 来源：新华社
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兔年春节来临之际，国家航天局1月21日公布了玉兔二号最新工程图片，向华夏儿女送上新春祝福。

前50个月昼玉兔二号月球车月面行驶轨迹图，行驶距离累计1455.2米，距离嫦娥4号着陆器的直线距离865.1米。（国家航天局供图）

伴随着辞旧迎新的喜庆，当第一缕阳光铺洒在月球背面，玉兔二号月球车和嫦娥四号着陆器分别于1月15日和1月16日自主唤醒，迎来第51个月昼工作期。

第51月昼上午期间（2023年1月18日），当玉兔二号月球车行驶至LE05103点时，搭载在月球车上的全景相机对月球车周围360度环拍，该图由全景相机环拍图拼接得到，图中可以看到月球车留下的车辙。（国家航天局供图）

第51月昼上午期间（2023年1月18日），当玉兔二号月球车行驶至LE05103点时，全景相机拍摄的月面图像。其中，左图为月球车留下的车辙图像，中图为距离月球车约4米处的一块石头，大小约为25厘米；右图为距离月球车约37米处的一个小型撞击坑，直径约5米。（国家航天局供图）

目前，玉兔二号已经工作超过4年，目前已累计行驶近1500米，对外发布各级科学数据超过940.1GB。（记者胡喆）

(责编：徐婵、岳弘彬)
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