人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国空间站迎来建成后首个春节 神舟十五号航天员祝祖国国泰民安

2023年01月21日18:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月21日电（记者李国利、黄一宸）春节将至，神舟十五号乘组在400公里高空的空间站里挂起春联、系上中国结，中国人的“太空家园”充满喜庆祥和的氛围。

　　3名航天员通过视频向祖国和人民送上新春祝福。身着喜庆服饰的指令长费俊龙说：“祝福我们的国家国泰民安，祝福全国人民新春快乐！”邓清明对坚守在岗位上的人们说：“每一个人的梦想和奋斗、心血和汗水，必将汇成建设社会主义现代化强国的蓬勃力量！”手持“福”字的张陆说：“从舷窗外看到了祖国的万家灯火，这是一份稳稳的幸福。”

　　费俊龙在飞天前接受新华社记者采访时表示，毛笔书法是三人共同的爱好。此次视频中展示的春联、“福”字，都是3名航天员亲笔写就的。

　　这是中国空间站全面建成后迎来的第一个春节。2021年4月29日，天和核心舱成功发射入轨。用时不到两年，我国完成了以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的空间站组装建造，建起一座国家级太空实验室。

　　2022年11月29日深夜，航天员费俊龙、邓清明、张陆搭乘神舟十五号载人飞船升空，开启为期半年的太空生活。随着神舟十四号、神舟十五号乘组在轨轮换完成，中国空间站长期有人驻留时代已经到来，未来空间站还将迎来更多吉祥喜庆的春节。

(责编：岳弘彬、常雪梅)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“新春节日装”让返乡列车暖意融融
　　人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）今日是农历除夕，在开往长沙南、青岛北等各次列车上，乘务人员在车厢里挂起火红的灯笼、在车窗上贴上喜庆的窗花，布置上精美的兔年挂件，为列车换上了“新春节日装”，列车上处处尽是浓浓的年味，让旅客的返乡之路充满温馨。乘务人员还将福字、对联、兔年玩偶送给旅客，让旅客在列车上度过了一个别样除夕。…
组图：年味浓年事忙 百姓乐享热闹幸福年
　　人民网湖北1月21日电 （记者余璐）春节来临，喜气洋洋。在冬日暖阳照耀下，湖北省麻城市宋埠镇街头熙熙攘攘，热闹非凡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部