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2022年全国城镇新增就业1206万人（新数据 新看点）

2023年01月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月21日电  （记者李心萍）人力资源和社会保障部近日发布数据：2022年，全国城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成1100万人的全年目标任务。

　　就业基本盘总体稳定。2022年，个别月份城镇调查失业率出现阶段性上升，但从全年来看，总体失业率保持基本稳定。12月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比11月份下降0.2个百分点。重点群体保障有力。2022年农民工总量达到29562万人，比上年增加了311万人，超过2019年的规模；脱贫人口务工规模3278万人，同比增加133万人。市场供求保持活跃。2022年，全国100个城市公共就业服务机构求人倍率为1.46，继续保持在1以上，岗位供给大于求职人数。

　　据介绍，2022年，面对经济增速放缓、外部环境复杂多变等多重因素冲击，人社部会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施就业优先政策，保持了就业局势总体稳定。成绩来之极为不易，其中，稳就业政策发挥了重要作用。

　　2022年，减负稳岗各项政策加速落地，全年释放政策红利约4900亿元，加力保市场主体稳就业。各地人社部门、各类人力资源服务机构累计为市场主体和劳动者提供就业服务1亿多人次，开展补贴性职业技能培训超1600万人次，实现月月有招聘、服务不断线，以优质服务强技能促就业。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月22日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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