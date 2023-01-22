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推动基本民生保障水平不断提高

民生领域财政投入持续增长

本报记者  曲哲涵
2023年01月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这里不仅绿化好，各种雕塑还能满足孩子探索大自然的好奇心。”提起家门口的“口袋公园”，江苏省苏州市市民王女士赞不绝口。

　　习近平总书记强调：“保障和改善民生是一项长期工作，没有终点站，只有连续不断的新起点”。党的十八大以来，我国民生领域财政投入持续增长，推动基本民生保障水平不断提高、公共服务设施建设不断提速、民生治理效能不断提升，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　增投入，基本民生保障坚实有力

　　北京市通州区北小园小区建成于2000年，配套设施老旧。在被列为老旧小区改造项目后，小区的住宅楼加装了电梯，小广场添置了无障碍设施。“邻居们都喜欢下楼晒太阳聊天，精气神都不一样喽！”居民张恩慈笑逐颜开。

　　党的十八大以来，我国对社保、教育、医疗卫生、保障性住房等重要民生领域的财政投入力度不断加大，基本民生保障水平稳步提高。

　　十年来，中央财政持续补助企业职工基本养老保险基金，2022年补助金额达6500亿元左右；中央层面已划转国有资本1.68万亿元充实社保基金，居民养老保障更为坚实。

　　十年来，全国城乡低保平均标准分别增长了1.5倍和4.0倍，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度惠及2700多万人，各级财政累计支出基本生活救助资金2.04万亿元，有力地保障了困难群众基本生活。

　　2012年至2021年，国家财政性教育经费累计支出33.5万亿元，年均增长9.4%；学生资助资金累计超过2万亿元，年均增长8.24%。财政投入持续稳增，支撑起世界上规模最大的国民教育体系和覆盖最广的学生资助体系。

　　“全面建成小康社会，一个也不能少”。2013年至2020年，中央财政安排的专项扶贫资金从379亿元增加到1461亿元，推动我国历史性解决了绝对贫困问题，贫困地区全部实现“两不愁三保障”。

　　对困难群众开展医疗救助补助，通过社保补贴鼓励企业吸纳高校毕业生和就业困难人员就业，不断扩大工伤、失业保险保障范围……一笔笔真金白银投向民生关切处，保障网越织越密实，“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的民生画卷更加温暖动人。

　　优供给，公共服务扩量提质

　　党的十八大以来，聚焦人民群众的急难愁盼，致力于不断满足人民群众对美好生活的需要，我国加快公共服务设施建设，为推进基本公共服务均等化提供了坚实的物质基础。

　　十年来，我国通过税收优惠、财政补贴等政策推动形成多层次、多样化养老服务供给格局，目前全国各类养老服务机构和设施36万个，床位数是2012年的近2倍。

　　2011年至2021年，中央财政累计安排支持学前教育发展资金1730亿元，带动地方加大投入力度，全国普惠性幼儿园覆盖率达到87.78%。

　　十年来，基层公共文化服务设施网络将原有的6000多个文化馆、图书馆，发展出9.5万个分馆和服务点。2016年至2020年，全国一般公共预算文化旅游体育与传媒支出累计1.83万亿元，年均增长6.75%。

　　十年来，农村公共服务设施加速改善。截至2021年底，全国农村快递服务乡镇网点覆盖率达98%，行政村通光纤和4G比例均超99%；已建成县域医疗共同体近4000个，县域内就诊率达到94%，“大病不出县”目标基本实现。

　　为满足人民群众多样化需求，通过政府购买服务、PPP（政府和社会资本合作）等方式促进政府、社会、市场多元参与、通力合作，丰富托育、养老等领域普惠性非基本公共服务的供给。2014年以来，以PPP模式建设的消费领域基本公共服务项目已达1492个、投资额1.2万亿元。2021年全国政府购买公共服务支出3479亿元，自2015年以来年均增长13.6%，有效促进了公共服务质量和效率提升。

　　幼儿园、养老院里欢歌笑语，文化馆、体育馆中人流不息……公共服务设施建设扩量提质，公共服务均衡性和可及性不断增强，更好提升居民生活水平，促进人的全面发展。

　　促服务，民生治理效能不断提升

　　“这报完案还不到半个月！”去年9月，重庆綦江区蟠龙村糯玉米种植大户蔡长康接过3万余元的农险赔款时，惊讶又激动。当时，綦江大范围的高温少雨天气给农业生产带来较大影响。关键时刻，政策性农业保险赔款及时送达。

　　十年来，在财政政策支持下，我国已成为全球农业保险保费规模最大的国家。2021年，中央财政拨付保费补贴333.45亿元，为1.88亿户次农户提供风险保障4.78万亿元。

　　十年来，我国防灾减灾救灾科技、物资、装备等投入的力度逐步加大。目前，6个国家区域应急救援中心开工建设，全国“一盘棋”就近快速调配的布局基本形成；近30亿元中央应急物资增储完成，应对大灾峰值需求的物资保障能力进一步提升；无人机应急通信、水底机器人等一批重型装备陆续列装……

　　急难时刻，财政资金为百姓织密“安全网”，送来“定心丸”。

　　去年国庆节，西安市的“城管地图”让游客海峰直呼“贴心”：“想吃早饭，用微信小程序搜出‘西安城管地图’，就能直接导航到最近的一处。”2020年以来，西安市财政出资4.15亿元，实施包括政策通平台等多个信息化系统在内的“数字政府”项目，“城管地图”是该项目的功能之一，市民可凭此“图”享受放心早餐点查询等12类便民服务。

　　像西安这样，十年来，在财政支持下，各地区各部门一体化政务服务效能大幅提升，“医保异地结算”“最多跑一次”“一网通办”等创新实践不断涌现；越来越多的城市引入现代科技手段赋能城市治理，打造共建共治共享的社会治理格局。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月22日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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