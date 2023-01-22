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年夜饭一桌难求，新地标人潮涌动——透视新春消费新热力

2023年01月22日09:05 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨年夜饭一桌难求，新地标人潮涌动——透视新春消费新热力

　　新华社上海1月21日电（记者周蕊）大排长龙、人头攒动，热气腾腾的消费场景回来了。餐饮业和零售业是透视居民消费活力的重要窗口，在上海，这些行业正在散发旺盛的活力。

　　上海市商务委介绍，2023年春节上海的年夜饭市场呈现出堂食预订和预制菜外卖两旺的景象。数据显示，上海年夜饭堂食预订超80%，年夜饭预制菜供应量较去年同期增长近20%。

　　和记小菜区域总经理杨海说，上海12家门店的年夜饭档期包房全部客满，大厅的预定率也超过九成。“我们推出的年夜饭套餐主要满足居民的消费升级需求，最火爆的是2000元到3000元一桌的区间，居民很愿意在年夜饭‘吃点好的’，尤其是‘全家福’等讨口彩的菜很受欢迎。”

　　杨海说，今年春节，和记小菜有七成的员工留在了上海，“通过感情和奖金‘双管齐下’留人，鼓励员工春节期间多出勤、出满勤。”

　　和记小菜推出的“全家福”菜肴，受到消费者欢迎。新华社记者周蕊 摄

　　春节前，“中华商业第一街”南京路上再次排起了长队。“老字号”新雅粤菜馆将2023年年货系列的货品详情张贴在了门店内，不少居民排着队围着详情单细细研究。

　　新雅粤菜馆今年限量推出了适合3人小家庭的半成品套餐，以更好满足小家庭在上海就地过年的需求，“一推出就收到了不少预订”。而针对今年格外走俏的“围炉”消费新场景，新雅粤菜馆重点推出了2023年烧烤礼盒，包含海鲜、肉类、蔬菜等十余款菜品，满足年轻消费者对围炉烤肉烹茶这样新消费场景的需求。

　　在南京路上的“老字号”新雅粤菜馆，消费者们细细研究预制菜在内的年货。

　　“老字号”发力年夜饭市场，新品牌也不遑多让。新消费品牌“理象国”负责人介绍，在直播等新营销方式助推下，让年轻家庭能快速“上手”的年菜系列礼盒一经推出便成为市场上的“爆款”。“今年，我们把金汤佛跳墙、金汤花胶鸡这样的‘硬菜’‘大菜’改造成为可以‘一人食’的单人份，以满足小家庭新春消费升级的需求。”

　　值得注意的是，不少生活服务平台除了与“老字号”合作推出年夜饭预制菜配送外，还开启了年夜饭熟菜的外卖预订，消费者可提前选购丰收日、外婆家等品牌的热菜，餐厅烹饪完成后，在除夕当日配送到家。

　　餐饮业喜气洋洋，零售业也同样感受到了新春消费的活力涌现。从大排长龙的灯会，到火力全开的“老字号”新门店，新春消费的潜能正在被激活。

　　中国传统典籍《山海经》元素、非遗灯彩工艺，再配合大量多媒体、AR技术，2023豫园灯会“山海奇豫记”正式亮灯后迅速走红。豫园股份董事长黄震介绍，灯会启动以来，豫园的日客流量突破10万，恢复到了疫情前水平，商圈内也出现了久违的排队长龙，“这体现出整个市场消费信心的回暖，同时，也是传统商圈结合文化创新、技术创新、探索商业场景新体验的结果。”

　　同样在春节前启幕、分享新春消费市场红利的还有主打年轻潮流消费群的新天地时尚II。这里聚集了USM全国首店等一系列高能级门店，还将超过一半以上的面积提供给了中国原创设计师品牌。在这里，商业体运营方正在告别传统的“包租公”模式，而是成了支持品牌发展的共创者。根据计划，这里将引入约50个新兴原创品牌首进店，推出50款品牌联名产品、100场社群跨界内容的共同策划，支持上海国际消费中心城市建设。

(责编：赵竹青、李楠桦)
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