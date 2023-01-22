原标题：新华全媒+｜一桌年夜饭：四海话团圆，味浓年更浓

除夕，辞旧迎新，万家灯火闪耀，年夜饭如约而至。

对中国人来说，没有比年夜饭更特殊的一顿餐了。

美食上桌，家人叙聊，灯火可亲，新年可期。

欢心：年的热闹劲

华灯初上，在河北省邢台市南和区的一家生态园饭店内，几十个包间座无虚席。

市民赵国强带着一家人早早来到这里。“今年过年我特别高兴，儿子从珠海回来，女儿、女婿、外孙也从北京回来了，80岁的老母亲身体也硬朗，四世同堂啊。一家人齐齐整整，这样的年夜饭吃起来才香。”

一桌年夜饭，吃的是美味，品的是团圆。

疫情防控进入新阶段后，迎来这个春节，虽然疫情还未终结，但熟悉的年味儿，已经在神州大地氤氲开来。

据统计，今年春运客流总量预计约为20.95亿人次，较去年同期增长近一倍。其中，探亲流约占春运客流的55%。

“小米煎饼、南和酥鱼，这是家乡的味道，是思念的味道。要吃鱼，表示年年有余；要吃红烧肉，表示红红火火；要吃年糕，表示一年更比一年好……”赵国强的女儿赵烁莹说。

年夜饭，吃的是年的味道，品的是年的风俗。

在四川一些地方，年夜饭又称团年饭，当地流行在中午或下午开席。

四川省雅安市芦山县太平镇大河村木坪子聚居点，村民张华一大早就开始忙碌。中午时分，软炸蒸肉、清蒸排骨、粉蒸牛肉……本地传统“九大碗”一道道上桌。

“九大碗”是指一般每席有九碗菜，当地视“九”为吉数，有“九九长寿”“九子登科”等说法。

“这是我们搬新家后的第一个春节，能在新家里过年，太‘巴适’了（四川方言：太好了）。”张华说，大河村是“6·1”芦山地震的震中，经过6个月的紧张施工，如今20栋新居拔地而起。“以后的日子一定会过得越来越红火，越来越有滋味。”

不远处广场上，四川省非物质文化遗产——芦山花灯正跳得欢快，花脸哥、幺妹子用诙谐有趣的地方方言唱着木坪子的重建故事……

安心：岁的守护者

18点41分，武昌开往深圳东的T95次列车，正徐徐驶出站台。

列车贴上了精美的窗花、福字、对联，透着节日的喜庆，列车员还给旅客免费发放水果、糖果。

“老乡们，有没吃晚饭的，餐车准备了饺子，大家一起来吃啊！”刚一开车，列车长姚怡热情地邀请旅客和工作人员一起吃饺子。

“明天早上七点多才到深圳，本来想吃碗泡面凑合一下，没想到还能吃到饺子，年味一下就有了!”旅客王先生高兴地说。

年夜饭是团圆饭。无论你在哪，总有人陪你吃，总有人守护你。

44岁的姚怡记不清有多少次除夕没和家人团圆，但陪着旅客吃年夜饭、让旅客平安到家，看着他们满意的笑脸，他的内心感到十分满足。

铁路、民航、客运、电力、抗疫一线、边疆哨所……每逢春节，这些坚守岗位的人，迎来不一样的年夜饭。

巡逻，处理各种旅客求助、突发事件……在太原铁路公安局太原南站派出所，24岁的民警李尤和同事们值班间歇正在准备年夜饭。

去年她刚从警校毕业参加工作，这是她第一个不在家吃的年夜饭。

煎、炒、烹、炸……厨师提前加工过的食材在民警手里不一会就变成了佳肴。虽然相比家里简单了一些，但在这里和大家一起吃年夜饭，让她觉得仪式感十足。

让她感动的是，越到节假日他们越忙，但总有家属“逆行”来所里陪着他们过年。

他们守护大家，家人守护他们。

在忙碌一整天之后，28岁的贾晨晨吃上了年夜饭。

炒灌肠、小酥肉、羊肉锅……“大家伙儿一起吃年夜饭，热闹啊。”贾晨晨是中通快递山西管理中心太原迎泽桥东分部的一名快递员，除了少数快递员调休外，其余的除夕基本都在岗。

“前几天可能因为过年大家寄东西多，我要跑到大晚上。今天还可以，大概想让我们吃个团圆饭。”他笑着说。

信心：梦的奋进者

一盘红绿相间的清炒红菜薹，是中建三局机电工程师彭强三年来最想念的家乡味道。

莲藕排骨汤、腊鱼、腊肉、腊肠……父母、妻子从早晨6点就开始备菜，看着满满当当一大桌家乡菜，彭强忍不住眼眶泛红。

2019年10月，47岁的彭强前往马来西亚，参加海外项目建设。因为疫情和项目履约，一走就是38个月。当时女儿正读高二。

“我和女儿一样，交出了一份不错的成绩单。”2022年11月，彭强负责的项目以高分通过当地质量评估。圆满完成工作任务后，彭强从吉隆坡登机辗转十几个小时，终于回到家乡湖北。女儿已是大二学生。

“事非经过不知难。来，为了更好的明天，干杯！”

年夜饭，见证一个家庭的坚韧，吃出一家人努力奋斗的信心。

一个家如此，一个企业、行业更是如此。

走进河北唐山美食体验地“唐山宴”，棋子烧饼、蜂蜜麻糖、花生酥糖等美食十分诱人。

去年11月，“唐山宴”因疫情原因暂停营业。“唐山宴”副总经理魏永说：“停业这段时间，我们苦练内功，对员工进行培训，同时蓄积力量，为兔年春节专门布展，除了节日灯饰，还布设了大大小小5000多个兔子造型的毛绒玩偶，为服务员定制了兔子图案的红色卫衣，进一步提升服务水平。”

如今，刚恢复营业整10天，人气已经恢复到疫情前的水平，93桌除夕“年夜饭”预订一空。

随着消费回归，年货、年夜饭市场明显升温，各地餐饮业年夜饭订单火爆，线上平台的年夜饭、预制菜也逐渐受到人们青睐，到处一派红红火火的新年景象。

“新春到来，餐饮消费市场也迎来了春天。我们非常有信心。”魏永说。

为者常成，行者常至。

夜色愈浓，看着春晚，吃着年夜饭，人们在家的港湾里停泊，为的是开启新的远航。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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