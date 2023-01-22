原标题：新春走基层｜“暖心之家”的年夜饭

“上饺子了！”1月21日除夕晚上，四川彭州濛阳街道物流大道西段59号的“暖心之家”蔬心驿站大厅一片热闹。站长胡平手捧一盆热气腾腾的饺子大声招呼着：“都是在座的司机师傅和家属亲手包的，大家快来尝尝自己的手艺。”

春节是团圆的节日。除夕夜，一家人围坐吃一顿年夜饭就是最大的幸福。但每年此时，总有一群保障百姓餐桌和城市物流的货车司机奔波在天南海北的道路上，无法与家人相聚。

“暖心之家”是四川在货车流量较为集中的高速公路、国省干道、货运枢纽、内河港口等，创新建设的新型货车司机（船员）党群服务阵地，可为货车司机（船员）及家人提供用餐、休息、洗澡等平价或免费服务。这个春节，“暖心之家”没打烊，还为舟车劳顿的物流从业者们准备了年夜饭。

在几张小桌拼成的长条桌上，两个火锅咕咕地翻滚不停，热辣的香气升腾萦绕，桌边围坐了10多位货车司机和他们的家人。他们送货到附近的农产品交易中心，不能及时赶回家，因此选择入住“暖心之家”。

“感谢司机师傅们舍小家为大家。”胡平邀请大家共同举杯，“‘暖心之家’就是货车司机的第二个家，我这个站长算‘家长’，今天我们在这里吃个团年饭，欢迎大家回家过年，干杯！”

胡平介绍，这个春节，彭州“暖心之家”蔬心驿站开展了“天南海北家乡味，暖心之家共团年”专题活动，除了在除夕为入住的货车司机准备年夜饭，从大年初一至初三，驿站还将为司机师傅提供免费入住、免费简餐服务，让师傅们真正感受到回家的温暖。

“在外面跑货车10多年，今天这个待遇还是第一次！”来自哈尔滨的46岁货车司机高峰一边碰杯一边感慨。

他已经记不清有多少次是在跑车途中过年了。这次他从新疆拉货跑了4天4夜到达四川彭州，听停车场保安介绍之后来到“暖心之家”住下。以前，他就用车上的小锅小灶煮点东西，几个司机师傅凑一桌就算过个年，有时甚至独自一人，“没想到今年的年夜饭这么丰盛，还这么热闹”。

35岁的杨玉才来自山东临沂，跑长途货车才半年，这是第一次跑车在外过年。“这趟我们从山东拉17吨生姜到四川，开了两天一夜。”杨玉才说，“听其他师傅介绍得知‘暖心之家’这个地方，今天还赶上了年夜饭，真的暖心！”

来自甘肃天水的货车司机张鹏义一边吃饭，一边将餐桌上的美味菜品和热闹场景拍照发给老家的妻子，“在‘暖心之家’，吃得好、住得好，家里人放心。”

据介绍，四川全省20个“暖心之家”春节期间持续推出一荤两素一汤10元套餐、自带被褥1元住宿、免费洗澡、免费洗衣、免费充电等服务，还提供货源信息，让货车司机新春得实惠、新年开门红。（记者胡旭）

(责编：赵竹青、李楠桦)

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