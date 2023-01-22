人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

合作、增长、贡献——中国“关键词”回响世界经济论坛年会

新华社记者聂晓阳 陈斌杰 陈文仙
2023年01月22日09:11 | 来源：新华网
小字号

原标题：合作、增长、贡献——中国“关键词”回响世界经济论坛年会

　　世界经济论坛2023年年会20日在瑞士达沃斯闭幕。在本届年会大大小小数百场专题讨论中，“中国经济”是被反复提及的关键词，中国也成为与会者最寄予期待的主要经济体。

　　观察人士认为，当前世界经济面临危险四伏、空前分化的严峻挑战，中国是为数不多提振全球预期的积极因素。世界更加关注、看好中国经济，并期待中国为构建更具包容性和韧性的世界经济发挥关键作用。

　　世界经济论坛2023年年会于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。（新华社记者连漪摄）

　　中国开放提振全球信心

　　与会嘉宾普遍认为，本届年会在多重变局的空前冲击下召开。新冠疫情、气候变化、地缘冲突、能源转型、供应链重组等全局性、紧迫性挑战并存。但在这个危险四伏、空前分化的世界里，国际社会却面临着缺乏合作的尴尬处境。

　　世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在本次年会上表示，在过去几年中，人们曾经熟悉的国际秩序正在瓦解，领导人们必须调整他们对地缘政治的理解和实践，但留给他们应对全球挑战的时间已经不多。

　　本次论坛年会主题是“在分裂的世界中加强合作”。反对单边主义、保护主义，推动全面加强国际合作，已成为与会嘉宾共识，成为本届年会强音。

　　菲律宾总统马科斯在本届年会上的表态颇具代表性。他说，作为菲律宾最大的贸易伙伴，中国在自身经济增长的同时对菲律宾的投资也在迅速增长。面对世界经济的不确定性，亚太地区国家必须加强合作伙伴关系、共同抵御风险，“世界不能再回到两极对立的旧有格局中去”。

　　不少与会嘉宾表示，中国坚持对外开放并不断提高开放水平，反对单边主义、保护主义，并推动全面加强国际合作，这令他们备感振奋。

　　1月20日，在瑞士达沃斯，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在世界经济论坛2023年年会作闭幕致辞。（新华社记者连漪摄）

　　中国增长提振全球活力

　　本届年会期间，不少论坛嘉宾不约而同地表达了对中国经济增长前景的乐观态度，最新公布的中国经济“年报”进一步强化了这一预期。

　　最新数据显示，初步核算，2022年中国国内生产总值（GDP）突破120万亿元，比上年增长3%，明显好于外界普遍预期。一些国际媒体发表评论，认为中国“点燃了人们对世界第二大经济体重振全球增长的希望”。

　　无论在会场、走廊还是茶歇间，接受采访的国际嘉宾几乎无一例外地看好中国经济发展前景，期待中国在优化调整防疫政策后不断释放经济活力和潜力。

　　国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特在年会期间表示，中国经济增长可能会从今年第二季度开始快速恢复。

　　瑞士信贷银行董事长阿克塞尔·莱曼表示，中国经济基本面良好，具备较大增长潜力。

　　标普全球总裁兼首席执行官道格拉斯·彼得森表示，随着中国优化调整防疫政策，消费需求将被释放，中国经济将迎来强劲增长。

　　这是1月16日在瑞士达沃斯拍摄的达沃斯会议中心外景。（新华社记者连漪摄）

　　中国贡献提振全球预期

　　国际观察人士认为，近几个月来，国际商界领袖对世界经济走向一直比较悲观，但如今谨慎的乐观情绪正在显现，很大程度上归功于中国。

　　布伦德接受新华社采访时表示，2023年世界经济面临的最大挑战是增长放缓。很多论坛嘉宾相信中国能够继续担当全球增长发动机的角色，期待中国以良好表现为新一年带来希望。

　　纳斯达克首席执行官阿迪娜·弗里德曼说，考虑到中国消费者在疫情之后回归，她对未来全球经济发展持乐观态度。

　　香港交易所主席史美伦表示，中国优化调整防疫政策后，消费需求将得到释放，制造业重新恢复繁荣，这些将成为全球经济增长的“关键推动力”。

　　石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯在接受新华社记者采访时说，中国优化调整防疫政策对全球经济和能源行业意义重大，也将有力推动中国与世界其他国家和地区之间的贸易。

　　新开发银行副行长莱斯利·马斯多普在年会期间对新华社记者说，中国是太阳能、风能和电池储能等高增长领域的最大投资者之一。随着对绿色能源领域投资加大，中国将为全球经济增长作出非常积极的贡献。

(责编：赵竹青、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“新春节日装”让返乡列车暖意融融
　　人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）今日是农历除夕，在开往长沙南、青岛北等各次列车上，乘务人员在车厢里挂起火红的灯笼、在车窗上贴上喜庆的窗花，布置上精美的兔年挂件，为列车换上了“新春节日装”，列车上处处尽是浓浓的年味，让旅客的返乡之路充满温馨。乘务人员还将福字、对联、兔年玩偶送给旅客，让旅客在列车上度过了一个别样除夕。…
组图：年味浓年事忙 百姓乐享热闹幸福年
　　人民网湖北1月21日电 （记者余璐）春节来临，喜气洋洋。在冬日暖阳照耀下，湖北省麻城市宋埠镇街头熙熙攘攘，热闹非凡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部