新华社记者聂晓阳 陈斌杰 陈文仙

原标题：合作、增长、贡献——中国“关键词”回响世界经济论坛年会

世界经济论坛2023年年会20日在瑞士达沃斯闭幕。在本届年会大大小小数百场专题讨论中，“中国经济”是被反复提及的关键词，中国也成为与会者最寄予期待的主要经济体。

观察人士认为，当前世界经济面临危险四伏、空前分化的严峻挑战，中国是为数不多提振全球预期的积极因素。世界更加关注、看好中国经济，并期待中国为构建更具包容性和韧性的世界经济发挥关键作用。

世界经济论坛2023年年会于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。（新华社记者连漪摄）

中国开放提振全球信心

与会嘉宾普遍认为，本届年会在多重变局的空前冲击下召开。新冠疫情、气候变化、地缘冲突、能源转型、供应链重组等全局性、紧迫性挑战并存。但在这个危险四伏、空前分化的世界里，国际社会却面临着缺乏合作的尴尬处境。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在本次年会上表示，在过去几年中，人们曾经熟悉的国际秩序正在瓦解，领导人们必须调整他们对地缘政治的理解和实践，但留给他们应对全球挑战的时间已经不多。

本次论坛年会主题是“在分裂的世界中加强合作”。反对单边主义、保护主义，推动全面加强国际合作，已成为与会嘉宾共识，成为本届年会强音。

菲律宾总统马科斯在本届年会上的表态颇具代表性。他说，作为菲律宾最大的贸易伙伴，中国在自身经济增长的同时对菲律宾的投资也在迅速增长。面对世界经济的不确定性，亚太地区国家必须加强合作伙伴关系、共同抵御风险，“世界不能再回到两极对立的旧有格局中去”。

不少与会嘉宾表示，中国坚持对外开放并不断提高开放水平，反对单边主义、保护主义，并推动全面加强国际合作，这令他们备感振奋。

1月20日，在瑞士达沃斯，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在世界经济论坛2023年年会作闭幕致辞。（新华社记者连漪摄）

中国增长提振全球活力

本届年会期间，不少论坛嘉宾不约而同地表达了对中国经济增长前景的乐观态度，最新公布的中国经济“年报”进一步强化了这一预期。

最新数据显示，初步核算，2022年中国国内生产总值（GDP）突破120万亿元，比上年增长3%，明显好于外界普遍预期。一些国际媒体发表评论，认为中国“点燃了人们对世界第二大经济体重振全球增长的希望”。

无论在会场、走廊还是茶歇间，接受采访的国际嘉宾几乎无一例外地看好中国经济发展前景，期待中国在优化调整防疫政策后不断释放经济活力和潜力。

国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特在年会期间表示，中国经济增长可能会从今年第二季度开始快速恢复。

瑞士信贷银行董事长阿克塞尔·莱曼表示，中国经济基本面良好，具备较大增长潜力。

标普全球总裁兼首席执行官道格拉斯·彼得森表示，随着中国优化调整防疫政策，消费需求将被释放，中国经济将迎来强劲增长。

这是1月16日在瑞士达沃斯拍摄的达沃斯会议中心外景。（新华社记者连漪摄）

中国贡献提振全球预期

国际观察人士认为，近几个月来，国际商界领袖对世界经济走向一直比较悲观，但如今谨慎的乐观情绪正在显现，很大程度上归功于中国。

布伦德接受新华社采访时表示，2023年世界经济面临的最大挑战是增长放缓。很多论坛嘉宾相信中国能够继续担当全球增长发动机的角色，期待中国以良好表现为新一年带来希望。

纳斯达克首席执行官阿迪娜·弗里德曼说，考虑到中国消费者在疫情之后回归，她对未来全球经济发展持乐观态度。

香港交易所主席史美伦表示，中国优化调整防疫政策后，消费需求将得到释放，制造业重新恢复繁荣，这些将成为全球经济增长的“关键推动力”。

石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯在接受新华社记者采访时说，中国优化调整防疫政策对全球经济和能源行业意义重大，也将有力推动中国与世界其他国家和地区之间的贸易。

新开发银行副行长莱斯利·马斯多普在年会期间对新华社记者说，中国是太阳能、风能和电池储能等高增长领域的最大投资者之一。随着对绿色能源领域投资加大，中国将为全球经济增长作出非常积极的贡献。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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