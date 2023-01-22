原标题：交通一线看复苏：跑起来的新春“新气象”

新华社天津1月21日电（记者刘惟真）商圈消费复苏、春运客流回暖、运力稳中有升……新春的钟声即将敲响，透过高铁、飞机、船舶的一扇扇“窗口”，不仅能体味祥和温暖的节日氛围，更能感受我国新一年经济发展稳中向好的强劲脉搏。

沿铁路看消费复苏

夜幕之下，灯火渐渐从铁轨两侧联结成串，带来家的暖意和节日的讯息。看到前方风景的变换，裴立臣知道，再有几分钟，他驾驶的京津城际列车就要驶入武清站了。

裴立臣是中国铁路北京局集团有限公司天津机务段的一名动车组司机。在近日驾驶列车往返京津的途中，他每天都在观察着城市的变化。

武清站紧邻天津佛罗伦萨小镇，这里既是武清区的“网红”旅游地，也是天津市培育建设国际消费中心城市实施方案中重点规划打造的三大特色主题消费商圈之一。

“现在从武清站上下车的旅客比之前增加了六七成，不少旅客乘坐京津城际列车到武清周边购物消费。到了晚间，佛罗伦萨小镇灯火明亮，风景好看极了。”裴立臣笑着说。

从几天跑一趟到一天跑几趟，这段时间里，裴立臣的“日程表”也排得越来越满。“近期列车的上座率几乎都在80%到90%，有的时候还会更高。驾驶过程中，能看到京津城际铁路线两侧并排运行的公路上车辆也变多了，有时甚至会出现堵车的现象。”

武清站的复苏是天津消费回暖的信号之一。据了解，今年1月以来，天津全市重点监测的143家商业企业日均销售额超过2.1亿元，同比增长24.4%。

今年春节，经历了数十次春运的裴立臣仍坚守在铁路一线。“我们一定会做好本职工作，为经济平稳运行和人民平安出行做出自己的贡献。”裴立臣说。

从机场看运力回暖

眼前是12块覆盖机场各个区域的监控显示屏，一侧是能看到下方机坪实时动态的透明落地窗，除夕当日，在天津滨海国际机场运行控制中心大厅这一“中枢机构”里，不同席位上的“指挥官”工作忙碌而有序。

列出专项检查单、通过屏幕实时监控、记录时间节点和航班情况……迎来入职后第6个除夕的天津滨海国际机场运行控制中心指挥员董冠群在有条不紊进行航班协调安排与特情处置工作的同时，也见证了机场客流稳中有增的变化态势。

“春运启动以来，国内国际航线逐步加密，机场航班量明显增加，目前我们平均每天需要保障300余架国内国际航班。”董冠群说，虽然日常工作量有所上升，但自己感到开心又满足。

与客流回暖相应，机场货运体系也“转起来了”。“中国邮政航空有限责任公司、顺丰航空有限公司、天津货运航空有限公司等都陆续加密航线，现在每天机场货邮吞吐量约500吨。”董冠群说。

据介绍，2023年春运首周，天津滨海国际机场已累计完成运输架次2151架次，旅客吞吐量累计完成23.9万人次。为了保障乘客平安错峰出行、机场安全运行，天津滨海国际机场推出不少暖心服务举措，各大航空公司也积极投放运力，全力满足旅客出行需求。

“接下来，我们还将新开、加密并恢复一系列国内国际航班，及时调整保障模式，加强对天气的研判，做好机场运行指挥和旅客保障工作。”天津滨海国际机场有限公司市场营销部副总经理王琦说。

从水运看港口活力

临近春节，天津海事局船舶交通管理中心内暖意融融。值班员手握甚高频无线电话，正根据船舶航行计划和实时位置指挥着海上交通。

天津海事局船舶交通管理中心值班长任洪海面前的大屏幕上，穿梭于天津港之间的大小船舶化身为密密麻麻的光标，点亮了繁忙的天津港电子海图。

“近期，天津港航道畅通高效，水运经济稳中向好。现在每天都有不少商船、工作船舶等进出港，港口生产活力更强。”任洪海说。

航运是港口经济的“晴雨表”，水运数据之变对于整体经济回升具有重要指示价值。“地中海奥斯卡”轮、“樱桃”轮……2023年初，已有多位“重量级嘉宾”亮相渤海湾畔的天津港。据了解，今年春运期间，天津辖区还将有约280余艘次重点民生物资运输船舶到港，同比增加16%。

作为船舶航行安全的守望者，天津海事局船舶交通管理中心不断推进港口一体化交通组织模式实施，持续升级“零待时”服务举措，用指挥效率创造隐形的经济效益。

“我们加强协调合作，科学预测重点民生物资运输需求，及时根据实际情况动态调整航行计划，优先保障能源物资船舶进出港和靠离泊作业。在船舶进出港的交通组织过程中，我们也不断提升船舶通航效率，实现同一泊位进出港船舶的无缝衔接，使泊位空置率明显下降。”任洪海说。

今年除夕，任洪海又将在岗位上迎来跨年时刻。“我们一定会守住海上安全防线，为船舶的航行安全保驾护航。”

(责编：赵竹青、李楠桦)

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