人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新春走基层｜探访全国首个百万吨级碳捕集利用与封存项目

2023年01月22日09:13 | 来源：新华网
小字号

原标题：新春走基层｜探访全国首个百万吨级碳捕集利用与封存项目

如果问“化肥厂生产、油田用来采油的气体是什么”，很多人不了解，但说到光合作用必需原料、能造成温室效应，多数人知道是二氧化碳。如今，山东就有条二氧化碳“变废为宝”产业链。春节前，记者走近这条二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用产业链，一探究竟。

上午8时，记者赶到位于淄博市临淄区的齐鲁石化公司第二化肥厂，红底黄字的“第二化肥厂”字样颇有“穿越感”。按照安全生产规范，记者换好工作服、佩戴安全帽之后进入厂区，目光所及是化工企业常见的各种管道。

这是第二化肥厂的二氧化碳回收利用装置区。（新华社记者吴书光摄）

步行约十分钟，一些几层楼高的设备静静矗立。“工人在远程操控。”第二化肥厂党委书记高鹏说，这就是二氧化碳回收利用装置，其以尾气中的二氧化碳为原料，经过增压、低温液化并提纯后回收，纯度超过99%。

去年8月，碳捕集利用与封存（CCUS）全产业链示范基地、全国首个百万吨级CCUS项目——齐鲁石化-胜利油田CCUS示范工程正式投产。齐鲁石化捕集二氧化碳，运到胜利油田驱油并封存，实现了驱油与碳减排的双赢，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。

由于尾气中的二氧化碳纯度本就达90%，回收成本低且相对固定，高鹏对项目未来信心满满：“这将带动百万吨级二氧化碳回收利用产业链。从长远账、生态账看，项目社会效益大。”

不远处的二氧化碳储存罐区，有四辆罐车正在充装，每车可载25吨。胜利油田运输分公司二氧化碳运输项目部副经理肖坦喜说，每天约60个车次，还专门配备了42辆LNG运输车。

虽然同在淄博市，胜利油田适宜这一技术的油藏却在70公里之外的高青县。在注汽技术服务中心CCUS滨博生产指挥室，大屏上能看到下辖15个注入站全景，共对应70余口注入井。工作人员可以直接与运输人员远程对话，指导他们做好安全防护，确保作业安全。

“注入时气化的、部分随油溢出的二氧化碳也能进一步回收处理，最终可实现99%的封存率。”注汽技术服务中心CCUS运维中心负责人张和平说，这些注入站自动化程度较高，可以实现二氧化碳高浓度报警和流出端自动切断。

注汽技术服务中心党委副书记刘海河说，从去年4月试运行以来，15个注入站已经注入二氧化碳超过24万吨，算上其他区域共利用二氧化碳35余万吨，相当于植树300余万棵。

根据设计，前述示范工程覆盖特低渗透油藏储量2500多万吨，预计15年累计注入二氧化碳1000余万吨，增油近300万吨。

记者注意到，一条管道正在胜利油田和齐鲁石化间双向施工，今年上半年有望投用，届时将实现二氧化碳长距离管输。业内人士认为，碳捕集利用与封存技术潜力巨大，他们将尝试更多二氧化碳利用途径。（记者吴书光）

(责编：赵竹青、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“新春节日装”让返乡列车暖意融融
　　人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）今日是农历除夕，在开往长沙南、青岛北等各次列车上，乘务人员在车厢里挂起火红的灯笼、在车窗上贴上喜庆的窗花，布置上精美的兔年挂件，为列车换上了“新春节日装”，列车上处处尽是浓浓的年味，让旅客的返乡之路充满温馨。乘务人员还将福字、对联、兔年玩偶送给旅客，让旅客在列车上度过了一个别样除夕。…
组图：年味浓年事忙 百姓乐享热闹幸福年
　　人民网湖北1月21日电 （记者余璐）春节来临，喜气洋洋。在冬日暖阳照耀下，湖北省麻城市宋埠镇街头熙熙攘攘，热闹非凡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部