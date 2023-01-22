原标题：新春走基层｜探访全国首个百万吨级碳捕集利用与封存项目

如果问“化肥厂生产、油田用来采油的气体是什么”，很多人不了解，但说到光合作用必需原料、能造成温室效应，多数人知道是二氧化碳。如今，山东就有条二氧化碳“变废为宝”产业链。春节前，记者走近这条二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用产业链，一探究竟。

上午8时，记者赶到位于淄博市临淄区的齐鲁石化公司第二化肥厂，红底黄字的“第二化肥厂”字样颇有“穿越感”。按照安全生产规范，记者换好工作服、佩戴安全帽之后进入厂区，目光所及是化工企业常见的各种管道。

这是第二化肥厂的二氧化碳回收利用装置区。（新华社记者吴书光摄）

步行约十分钟，一些几层楼高的设备静静矗立。“工人在远程操控。”第二化肥厂党委书记高鹏说，这就是二氧化碳回收利用装置，其以尾气中的二氧化碳为原料，经过增压、低温液化并提纯后回收，纯度超过99%。

去年8月，碳捕集利用与封存（CCUS）全产业链示范基地、全国首个百万吨级CCUS项目——齐鲁石化-胜利油田CCUS示范工程正式投产。齐鲁石化捕集二氧化碳，运到胜利油田驱油并封存，实现了驱油与碳减排的双赢，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。

由于尾气中的二氧化碳纯度本就达90%，回收成本低且相对固定，高鹏对项目未来信心满满：“这将带动百万吨级二氧化碳回收利用产业链。从长远账、生态账看，项目社会效益大。”

不远处的二氧化碳储存罐区，有四辆罐车正在充装，每车可载25吨。胜利油田运输分公司二氧化碳运输项目部副经理肖坦喜说，每天约60个车次，还专门配备了42辆LNG运输车。

虽然同在淄博市，胜利油田适宜这一技术的油藏却在70公里之外的高青县。在注汽技术服务中心CCUS滨博生产指挥室，大屏上能看到下辖15个注入站全景，共对应70余口注入井。工作人员可以直接与运输人员远程对话，指导他们做好安全防护，确保作业安全。

“注入时气化的、部分随油溢出的二氧化碳也能进一步回收处理，最终可实现99%的封存率。”注汽技术服务中心CCUS运维中心负责人张和平说，这些注入站自动化程度较高，可以实现二氧化碳高浓度报警和流出端自动切断。

注汽技术服务中心党委副书记刘海河说，从去年4月试运行以来，15个注入站已经注入二氧化碳超过24万吨，算上其他区域共利用二氧化碳35余万吨，相当于植树300余万棵。

根据设计，前述示范工程覆盖特低渗透油藏储量2500多万吨，预计15年累计注入二氧化碳1000余万吨，增油近300万吨。

记者注意到，一条管道正在胜利油田和齐鲁石化间双向施工，今年上半年有望投用，届时将实现二氧化碳长距离管输。业内人士认为，碳捕集利用与封存技术潜力巨大，他们将尝试更多二氧化碳利用途径。（记者吴书光）

(责编：赵竹青、李楠桦)

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