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国家开发银行2022年人民币贷款余额新增1.06万亿元

2023年01月22日09:13 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行2022年人民币贷款余额新增1.06万亿元

　　新华社北京1月21日电（记者张千千）记者从国家开发银行获悉，2022年，该行加大对实体经济投融资支持力度，优化信贷结构，2022年末集团总资产18.3万亿元，全年发放本外币贷款和小微企业转贷款超过3万亿元，人民币贷款余额新增1.06万亿元，贷款发放和余额新增均创新高。

　　据介绍，2022年，国家开发银行服务全面加强基础设施建设，全年发放基础设施贷款1.4万亿元；高效设立国开基础设施投资基金，积极推进4256亿元基金投放及时落地，支持了936个项目；积极服务制造业发展，制造业贷款余额首次突破1万亿元；做好能源保供金融服务，发放煤炭煤电保供贷款1643亿元；着力服务乡村振兴战略，新增涉农贷款余额超过2500亿元。

　　国家开发银行日前召开的2023年度党建和经营工作会议指出，2023年，该行将继续保持信贷稳定增长，发挥中长期投融资优势，服务全面加强基础设施建设，支持建设现代化产业体系，服务创新驱动发展战略，优化金融供给，提升金融服务质效，并持续提升风险管理能力。

(责编：赵竹青、李楠桦)
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