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2022年我国脱贫人口收入较快增长

2023年01月22日09:13 | 来源：新华网
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原标题：2022年我国脱贫人口收入较快增长

　　新华社北京1月21日电（记者侯雪静）记者日前从国家乡村振兴局了解到，2022年，脱贫人口人均纯收入达到14342元，同比增长14.3%，脱贫地区和脱贫人口收入较快增长。

　　国家乡村振兴局有关负责人表示，2022年国家乡村振兴局坚持把增加脱贫人口收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果的根本措施，狠抓就业和产业两个关键。就业方面，坚持组织动员脱贫人口外出务工与促进就近就地就业双向发力，充分发挥东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶和省内劳务协作机制作用，支持就业帮扶车间发展，管好用好公益性岗位，加大以工代赈力度，强化返乡回流人员就业帮扶，实施“雨露计划+”就业促进行动，多措并举有效应对疫情影响，确保脱贫人口务工就业规模稳中有升。

　　产业方面，实施脱贫地区特色产业提升行动，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金55%以上用于支持帮扶产业发展，主导产业特色保险覆盖率达到70%。健全完善帮扶项目联农带农机制，选派产业顾问组，发展高质量庭院经济，实施消费帮扶行动，一些脱贫地区农产品实现量价齐升。

(责编：赵竹青、李楠桦)
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