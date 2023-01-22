央视网消息：万家团圆之时，远在距离地球400公里的中国空间站里，神舟十五号乘组三人已经在轨驻留近两个月。春节前夕，总台记者来到中国航天员中心，记录下中国空间站全面建成后的首个中国年。

今年春节，记者一来到中国航天员中心，就看到神舟十五号航天员乘组为除夕夜做准备，今年空间站上的春联是由三人共同创作而成。“盛世中华”，由01航天员费俊龙书写，“筑天宫奋楫扬帆”由02航天员邓清明书写，“建强国激流勇进”由03航天员张陆书写。随后，他们将春联挂上空间站，营造出浓浓的节日氛围。

穿新衣，送祝福……这些年俗年味，在中国空间站可一样也不少。除夕一大早，神舟十五号乘组换上节日喜庆服装，通过双向视频与家人分享太空生活的点滴，传递思念。

夜幕降临，空间站的年夜饭有象征年年有余的熏鱼，象征甜甜蜜蜜的糯米莲藕，象征年年高的芝士年糕等三种主食十种副食，饺子也涵盖了鲅鱼、牛肉和猪肉三种馅料，满足航天员不同的口味需求。

万家团圆之时，出差三人组从遥远的太空感受春晚带给他们的视觉盛宴。据了解，他们这两天可以自行支配时间，运动、看书、和家人朋友进行天地双向视频通话，大年初三正式进入紧张的工作状态。

除夕当晚，中国空间站过境祖国上空，航天员们也向全国人民送来新春祝福。

神舟十五号航天员乘组：此刻，中国空间站正飞跃祖国的上空，也许你已经和家人团聚，也许你正在返乡的途中，但也有很多人和我们一样，坚守在自己的岗位，为祖国守岁、为人民站岗。新春到来之际，我们在中国空间站祝愿大家平安喜乐，皆得所愿。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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