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亚太6E卫星与独立推进舱星间分离成功

2023年01月25日14:47 | 来源：新华网
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新华社北京1月25日电（记者胡喆、宋晨）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，亚太6E卫星与独立推进舱近日星间分离成功。在发射成功10天后，亚太6E这颗国产全电推进同步轨道通信卫星正式开启了电推变轨的旅程。

亚太6E卫星于2023年1月13日凌晨，由长征二号丙运载火箭从西昌卫星发射中心成功发射。亚太6E卫星是中国航天科技集团所属长城公司协同一院、五院，根据国际航天市场形势，抓住低总价、高性能的中小型通信卫星细分市场需求，推出的全新通信卫星产品，其所采用的东方红三号E卫星平台，秉持技术经济一体化设计，提高性能水平和竞争力，是中国航天未来国际市场开拓的主力平台之一。

亚太6E卫星作为新一代经济型全电推商业卫星，秉承高性能、高效率、高性价比的设计理念，是我国首颗全自主实现轨道转移的卫星，采用长二丙运载火箭发射后，由可分离独立推进舱变轨至中间轨道，分离后再由卫星自带霍尔、离子两套电推进系统自主变轨至同步轨道。

亚太6E卫星聚焦东南亚市场，为该地区提供高性价比的高通量宽带通信服务。

(责编：卫嘉、白宇)
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