本报北京1月25日电 （记者刘志强、王政）记者日前从工信部获悉：2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。

2022年，我国分别有6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

一批高端船舶和海洋工程装备建成交付。2022年，我国船企持续强化科技创新，主要成果包括：第二艘国产大型邮轮开工建造；自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”平台主体工程海上安装完工；全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”命名交付；我国首艘、全球最大24000TEU（标箱）超大型集装箱船交付；我国首艘、全球最大液化天然气（LNG）运输加注船“海洋石油301”号完工交付等。

大型LNG运输船领域取得积极进展。2022年，我国船舶企业紧紧抓住全球大型LNG运输船需求爆发式增长的机遇，持续强化自主创新，积极抢占国际市场。根据中国船舶工业行业协会的数据，我国船舶企业2022年全年承接大型LNG运输船订单55艘，在全球订单总量占比超过30%，创历史新高。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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