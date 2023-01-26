本报记者 徐驭尧

冬日，西藏阿里地区福利院内，不少老人聚在院落中活动，79岁的查格老人正躺在屋里吸氧。

福利院里有不少老人，福利院负责人阿旺告诉记者，过去这里供电不稳，使用大功率电器经常跳闸。随着供电条件的极大改善，福利院如今加装了制氧机等电器设备，老人们的生活得到明显改善。

这样的变化，始于2020年12月。国家电网有限公司阿里联网工程正式投运，阿里地区结束了孤网运行的历史，供电保障得到极大改善。“随着‘大网电’的进入，不管是福利院等单位，还是住宅小区，都开始更新电力设备。”国网阿里公司工作人员洛桑平措说。

通上“大网电”之前，一到冬天，阿里地区常面临用电难。如今，地暖、电暖器等大量进入普通老百姓家里，取暖方式更为方便、清洁。

商户使用发电机的频率也明显减少。阿里大酒店相关业务负责人王保龙告诉记者：“自己发电，除了设备成本，光燃料一项就是一大笔钱，比电网的电价贵得多。如今，电力保障稳定了，这笔钱就省下了。”

“联网工程投运两年来，阿里电网最大负荷增长12.63%，供电可靠率达到99.68%，联网通道总输送电量约2.18亿千瓦时，占阿里地区总供电量的76.49%。”国网阿里公司负责人告诉记者，“同时，工程投运还推动阿里电网与藏中电网实现同网同价，电价总体降幅达到55%以上，改善了招商引资环境和营商环境，为阿里地区经济社会发展增添新动力。”

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

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