本报记者 富子梅

1月24日，癸卯兔年大年初三晚8时，澳门旅游塔下的西湾湖广场人潮涌动。

音乐声连连，花车一辆辆，盛装的演员，欢笑的观众，汇聚成夜晚欢乐的海洋，“兔跃盛世 欢乐春节2023年农历新年花车汇演”喜庆开场。18辆花车、逾1000名演员，和着欢快的音乐依次登上400多平方米的大型LED舞台欢乐歌舞。花车由西湾湖广场出发，按前往观音像和科学馆的巡游路线进行沿途表演，将澳门连成一座吉祥欢乐的不夜城。

今年的花车汇演以“兔跃盛世 欢乐春节”为主题，澳门特区行政长官贺一诚夫妇到现场观看。

澳门特区经济财政司司长李伟农致辞时表示，贺岁花车汇演已成为澳门一个亮丽的节庆盛事品牌，让全澳居民和访澳旅客感受澳门作为世界旅游休闲中心的多元魅力，助力澳门旅游业复苏发展。

尽管这天气温下降不少，但寒风敌不过汇演现场的热度。“没感觉到冷，心里很激动，爱上春节的澳门！”观众席上，来自广州的李女士告诉记者，她带着一家老少在这里度过了开心的夜晚。旁边的孩子则举起双手比心，欢乐的心情跟现场的热闹气氛融为一体。

24日上午，贺一诚夫妇还来到首次在春节期间改为步行街的新马路，在喜庆的人群中，给市民和游客拜年，为沿途商铺店主加油鼓劲。“澳门是安全宜游的城市，欢迎各地旅客， 更希望大家再来多来，并推荐亲友来访。”贺一诚诚意相邀。

记者从澳门特区旅游局获悉：继23日全天访澳游客超过7万人次之后，24日全天入境澳门的游客超过9万人次，再创3年来的新高，给澳门带来人气，呈现消费旺盛和经济复苏的良好开端。

当晚9时45分，缤纷绚烂的礼花在澳门夜空绽放。首场“岁岁平安——绚丽澳门烟花汇演”在花车巡游后接续上演，在旅游塔附近的海面上演历时15分钟的璀璨烟花燃放活动，将整场活动的喜庆热闹气氛推上高峰。

据悉，第二及第三场烟花汇演将分别于正月初七晚9时45分及元宵节晚9时举行，延续喜庆节日气氛。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 04 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经