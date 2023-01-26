本报记者 王明峰 李凯旋

山中清晨，鸡鸣声、溪流声裹在薄雾里，回荡在阡陌间。

大年初四，四川省眉山市丹棱县幸福村村民龚利华特意早起去了果园，没多久就摘满了一筐沾着露水的柑橘。“大过年的，要让游客吃上最新鲜的。”回到自家的农家乐大院，家人已经挂出腊肉，烟火气扑面而来。

幸福村依山而建，临溪而立，土墙青瓦的川西民居院落散布其间，和山光水色构成了一幅田园美景。尽管旅游资源丰富，幸福村几年前还是“藏在深山无人知”，交通不便、经济落后，年轻人不愿留在村里。

如何让幸福村“幸福”起来？幸福村一步步探索农旅融合发展之路，挖掘“古村落”文化、打造“质朴原乡”。

“做了大半辈子农民、工匠，转行去做服务业，要学的东西太多了。”龚利华在几年前开办了村里第一家农家乐。不久后，村里成立了旅游专业合作社，请专业人士入村指导、带村民到各地参观学习。“升级了运营管理模式，我们就驶上了发展的快车道。”龚利华说。

“我们坚持把幸福村定位为一个古村落，而非景区。”幸福村所在的顺龙乡副乡长袁琳介绍，乡里始终要求开发幸福村必须遵循“旧物新用、修旧如旧”，“农旅融合，农业是底子，必须夯实。”

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 01 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经