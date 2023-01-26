本报记者 胡婧怡

“嘭——”伴随一声闷响，翻滚的蒸汽裹着玉米焦香弥漫开来，赶集的群众涌上前，5元钱买上一大袋刚出炉的爆米花，挎在手上逛着祝家大集。

祝家大集位于辽宁省沈阳市浑南区祝家街道，春节假期恰逢集日，炸丸子、炸麻球、炒核桃、糖葫芦……大集上年货琳琅满目，吆喝声此起彼伏。祝家大集形成于上世纪20年代初，已经有百年历史。

志愿者现场泼墨挥毫，送出一副副春联；大集舞台上文艺展演赢得阵阵掌声。“集市上特有的烟火气和乡土味，吸引了很多人来赶集。”祝家大集经营管理负责人王洋介绍。

这次大集，除了固定的出租摊位，还专门划出500平方米免费售卖区，供周边农民出售土特产。祝家街道的农民赵凤珍一大早就来到大集，占到一个离舞台活动区最近的位置，把自家产的苹果等农货就地摆放。赵凤珍说：“大集上人流量大，可不能错过这个机会。”

大集采用现代化管理方式，保障运营有序、食品卫生安全。“对进入大集的商户要求提供相应资质许可，为自产自销的农民建立名册，确保信息可追溯。”王洋说。

“祝家大集每个集日客流量平均达数万人次，正成为文商农旅相结合的特色文化大集。”王洋说。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 01 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

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