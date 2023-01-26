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记者春节期间赴多地探访——

绿色低碳新风扑面

本报记者
2023年01月26日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”

　　从绿意盎然的南方城市，到白雪皑皑的东北地区，从绿色简约的生活方式，到清洁生产的工业企业……春节期间，记者赴多地探访，环保理念深入人心，绿色低碳新风扑面。

　　生活方式更加节俭适度

　　在广东省深圳市华侨城国家湿地公园，记者看到：零废弃生态园里，几位环保志愿者正忙着锄地、播种、浇水，种上青菜、黑豆、红豆。

　　志愿者罗浩雁指着菜地旁堆满枯叶、树枝、食物残渣的大筐，“这是堆肥，菜地的肥料全部来自自然。”

　　“我自己在家里的阳台种了很多菜，厨余垃圾用来堆肥，最大限度做到零废弃。”罗浩雁说，乘坐公交绿色出行，买东西时自带环保购物袋，不用的物品在社区居民中进行交换，践行绿色低碳的生活方式人人可为。

　　水清岸绿、鱼翔浅底的华侨城国家湿地公园，拥有原生红树林群落及种类丰富的动植物，是我国唯一地处现代化大都市腹地的滨海红树林湿地。2014年，湿地公园成立了一所自然学校，罗浩雁等热心市民成为第一批环保志愿教师。

　　“我们倡导零废弃、无痕湿地等环保理念，植被不作景观式修剪、晚上不开灯，就是想还自然一个自然的状态。”自然学校校长孟祥伟说。在候鸟季，华侨城湿地开放日参观人数限制在300人以内，减少人类活动对自然的影响。

　　增强生态意识，滋养环保习惯。目前，自然学校已开展自然生态教育课程及公益活动6000多场次，直接参与公众近100万人次。

　　春节期间，记者发现，绿色低碳文明新风在深圳时时可见。超市里，不少人自带环保购物袋装年货；公园绿地上，搭帐篷露营的人们会把垃圾收拾干净；餐馆里，用餐的顾客大多力争“光盘”，吃不完的东西打包带走；大街上跑着不少新能源汽车，近处出行人们往往选择骑自行车。

　　既要欢乐祥和过节，也要简约适度有节。这个春节，全国各地，一些地方开展“新春光盘行动”，制止“舌尖上的浪费”；一些地方推出线上赏烟花活动，受到网友点赞欢迎；一些地方商家及住户用上电子鞭炮，添了热闹，少了隐患……

　　生产方式日益绿色环保

　　“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”

　　新春走基层，记者在各地看到，人们的生产方式日益绿色环保。

　　工作人员轻点鼠标，园区各视频监控点位的实时情况，在中控室大屏幕上一览无余。再点鼠标，企业的污染物排放实时在线监测数据，呈现眼前。

　　走进湖南省衡阳松木经济开发区管委会，环保综合监管系统让人眼前一亮。“这就好比管理人员长出了‘千里眼’和‘顺风耳’！”松木经开区管委会副主任熊南恒说，“经开区目前有71家规上工业企业，春节期间18家企业照常开工，各项污染物排放数据完全达标。”

　　“我们设立园区超低排放标准进行环保管控。”熊南恒指着大屏幕介绍，“一旦数据超过警戒线，就会由绿色变成红色，监管系统立即通过短信平台，自动向企业负责人、经开区环保管理人员发送预警信息。”

　　松木经开区里的建滔（衡阳）实业有限公司是一家氯碱化工企业，春节期间和平时一样正常生产。“衡阳建滔公司设有16个污染源自动监测点位，还设了25个视频监控点位，所有的数据和画面，24小时实时传送到经开区环保综合监管系统。”衡阳生态环境保护综合行政执法支队支队长莫方说。

　　“近3年来我们的环保治理投入累计达3.2亿元，今年还会持续增大投入。”公司总经理石爱伟说。

　　走进“绿色工厂”湖南衡阳华菱钢管有限公司，生产车间红红火火。经过除尘超低排放改造的烟气排放口，却是一片宁静。华菱衡钢安全环保部经理王亮说，“绿色衡钢”的发展目标关乎企业生存，也关乎全市高质量发展，必须以绿色作为发展底色。

　　衡阳是工业大市。近年来，随着污染防治攻坚战深入推进，企业绿色低碳发展意识显著增强，全市生态环境质量持续改善。2022年，全市环境空气质量首次全域达到国家Ⅱ级标准，市城区空气质量连续3年达到国家Ⅱ级标准，PM2.5年均浓度下降到32微克/立方米，是衡阳有监测记录以来最低浓度。湘江干流衡阳段达到地表水Ⅱ类水质。

　　“今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们要全力以赴让天更蓝、山更绿、水更清！”衡阳市生态环境局局长蒋云新干劲十足。

　　“绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。”党的十八大以来，我国坚定不移地走绿色低碳发展道路，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹，经济发展的“含金量”和“含绿量”显著提升。

　　春节前夕，国务院新闻办公室发布《新时代的中国绿色发展》白皮书。白皮书显示，截至2021年底，全国累计建成绿色工厂2783家、绿色工业园区223家、绿色供应链管理企业296家。2012年以来，中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.6%的经济增长，已成为全球大气质量改善速度最快的国家。

　　共享自然之美生活之美

　　山西省永济市，中条山神潭大峡谷风景如画。“太美了！”市民张先声在微信朋友圈晒出一张张照片，“在亲近自然中辞旧迎新，这个春节过得有意义。”

　　神潭大峡谷景区原本是一片荒草丛生的乱石滩。当地依托中条山得天独厚的山水资源，绿化荒山1000多亩，栽植雪松、垂柳等苗木几万株，昔日乱石滩变成山清水秀的乐园。

　　“大年初一一天，景区就接待了上万人。通过发展生态旅游，既为游客带来了绿色风景，又为当地群众增加了经济收入。”景区负责人赵俊芳说。在景区带动下，周边的水峪口村实现整体脱贫，人均年收入由10多年前不足2000元提高到2万多元。

　　“绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。”党的十八大以来，绿水青山就是金山银山的理念成为全党全社会的共识和行动，美丽中国建设迈出重大步伐。春节期间，天南地北，绿水青山展露生态颜值，大大提升了群众过节的幸福指数。

　　零下20多摄氏度，走进吉林省长春市净月潭滑雪场，冰天雪地里欢声笑语、热火朝天。“滑了一上午，特爽！”游客盖丽笑容满面。盖丽在江苏省苏州市工作，今年跟男友一起在长春过大年，圆了来净月潭体验冰雪运动的梦。

　　近年来，净月潭景区坚持生态优先、绿色发展，像保护眼睛一样保护生态环境，让绿水青山、冰天雪地造福人民群众。2022年净月潭接待游客超百万人次，今年春节期间更是游客爆满。

　　广西壮族自治区柳州市，清澈的柳江绕城而过。“柳江水干净，从春到冬，一年四季，我们这些游泳爱好者都能享受美好环境。”江边上，市民陈刚正在热身，准备下水。

　　柳江一度污染严重。柳州在实施控源截污、雨污分流的基础上，推进全流域环境治理，关停并转数百家污染企业。“2022年，柳州地表水国考断面水质均达到Ⅱ类及以上标准。”市生态环境局局长韦永祥语气坚定，“我们要保持加强生态文明建设的战略定力，把绿水青山保护得更美，把金山银山做得更大。”

　　习近平总书记在2023年春节团拜会上强调：“大道至简，实干为要。新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。”

　　脚踏实地、埋头苦干，努力建设人与自然和谐共生的现代化，我们定将实现新征程的良好开局，让绿色成为美丽中国最鲜明、最厚重的底色，让人民在绿水青山中共享自然之美、生活之美。

　　（本报记者刘毅、李红梅、寇江泽、潘少军、刘温馨、庞革平）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月26日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)
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