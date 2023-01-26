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黑龙江多措并举战严寒保民生

让城乡居民温暖祥和过春节

本报记者  崔  佳  张艺开  刘梦丹
2023年01月26日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　冰雾缭绕，寒风凛冽。大年初四，在黑龙江省漠河市，华鹏供热公司车间主任忻海麒挎着工具包，刚完成了一次对换热站设备的全面检查，今年，是他在岗位上度过的第六个春节。

　　今年春节前后，黑龙江省遭遇极寒天气，最北部的漠河市最低气温已低至零下53摄氏度。走进居民家中，却温暖如春。“面对罕见低温天气，所有锅炉火力全开，燃煤储备充足，工作人员24小时在岗，实时对设备运行、换热站的温度情况进行监测检查。”忻海麒说。

　　1月20日，黑龙江省委、省政府发出《关于做好防范应对严寒天气的紧急通知》，要求切实把防范应对严寒天气各项工作措施抓实抓细抓到位。全省各地全力做好寒潮下的各项民生保障工作，让全省城乡居民温暖祥和过春节。

　　黑河市域内部分地区跌破近30年来低温极值。“我们组成了供热抢修党员突击队，24小时待命。截至目前，全市99座换热站运行平稳。”黑河市热电有限责任公司副总经理王鸿国介绍。

　　中国铁路哈尔滨局集团有限公司优化重点通道车流径路，管内增配1000辆敞车，进一步提升电煤运力，支持重点地区及重点电厂运输需求。

　　在大庆市，零下30摄氏度的严寒天气，致使部分供水管线出现冻害。大庆市水务集团8家分公司派出200多名专职管线解冻工人处理冻害。

　　春节期间人流车流骤增，哈尔滨市公安局交警部门全体民警、辅警全天候在岗值班备勤。

　　“极寒天气下，入厂垃圾量达到项目运投以来的历史新高。”为保证春节期间哈尔滨玉泉固体废物综合处理园区平稳运行，中建五局一公司项目经理郭利欣24小时带班值守，项目应急抢修团队随时待命。

　　今年春节，绥化市电力最大负荷较往年同期增长35%。国网绥化供电公司每日开展电网方式分析和安全校核，加强各级电网运行监控。春节前后，国网黑龙江省电力有限公司安排了1.7万人24小时在岗值班，成立了省、市、县公司三级保供电领导小组。

　　全省发改部门全力统筹做好煤电油气稳定供应工作，及时做好重要物资的紧急调度和运输协调。商务部门持续加大粮油肉菜蛋奶等生活必需品市场监测频率，鼓励大型商贸流通企业备足生活必需品货源，保持价格基本稳定，满足市场供应需求。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月26日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)
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