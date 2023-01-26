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北京海淀区科馨社区——

接上天然气  生活更便利（新春走基层）

本报记者  施  芳
2023年01月26日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　临近中午，75岁的居民王大丁正在厨房里忙乎，灶上一锅红烧豆腐香气扑鼻。“瞧瞧这火苗多旺，天然气真好用！”王大丁笑着说。

　　王大丁住在北京市海淀区中关村街道科馨社区铁路宿舍，小区4栋楼都是上世纪80年代初建造的简易楼，没有电梯、暖气，也不通天然气。

　　“早些年我们用蜂窝煤做饭、取暖，麻烦还不安全。”居民王继红说。后来用上了煤气罐，煤气罐装满有25公斤重，搬上搬下不容易。王大丁家住5楼，每回都得他和老伴一人在前，一人在后，一点点把煤气罐挪回家。“每上一层楼都得歇歇脚喘口气。”王大丁的老伴回忆道，“街坊们都盼着早点接通天然气。”

　　“一定要解决这个老百姓急难愁盼的问题！”中关村街道通过“街乡吹哨、部门报到、接诉即办”机制，组织召开协调会，共同商讨解决方案，最终决定统筹使用社区党组织服务群众经费进行改造。2022年7月，科馨社区铁路宿舍住宅楼天然气入户工程启动。

　　铺设天然气管道，需要移动空调室外机，怎么沟通？天然气入户验收，要求全体居民同一时间都在家，如何协调？“一家一户做工作，把好事办好。”年近七旬的楼门长王桂霞说。

　　一名住在顶层的居民家里用的是电炊具，担心安装天然气管道破坏自家的装修。王桂霞上门做工作，除了把方案讲明白，还给住户算了笔房屋升值账和邻里和谐账，主动找人帮忙移走空调室外机，终于打动了这名住户。

　　接通管道、安装上街道配发的灶台，今年1月5日，铁路宿舍114户居民用上了盼望已久的天然气。

　　“今年把父母接回来，好好过个年！”居民周涛高兴地说，大伙儿为了表示感谢，给居委会和街道各送去了一面锦旗。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月26日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)
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