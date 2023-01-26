原标题：寒冬时节保供电

寒冬里，河北省三河市的北京东1000千伏变电站，一排排电力铁塔高耸伫立，在阳光下熠熠生辉。

记者看到，班组安全员赵宝斌正和他的同事们，紧张有序地进行绕组连同套管的直流泄漏电流试验，一旁高空作业车上，几位工作人员忙着安装地戎。

“这项试验就如同医生检查病人身体，我们通过检验仪器的绝缘状态判断变压器是否正常工作，还要仔细核对设备铭牌信息，每个环节都要确保准确无误。”赵宝斌介绍，这项试验大约耗时2个小时，每台设备共有9项试验，全部完成需3天左右，春节期间要完成6台设备的交接试验，工作量着实不小。

据介绍，北京东1000千伏变电站是锡盟—山东1000千伏特高压交流输变电工程的重要中转站，是距离首都最近的特高压变电站。一期工程于2016年7月投入运行，通过500千伏输电线路向首都顺义、通州、通州北等地区输送大量来自内蒙古的清洁能源。为满足京津及冀北地区电力负荷增长需求，增加从特高压电网的受电容量，提高电网安全可靠性，北京东变电站目前正在扩建，建成后将增加京津冀地区600万千瓦供电能力。

在变电站工作存在触电、高处坠落、起重伤害等风险。“我们不仅为工作人员做详细的安全培训，还通过佩戴绝缘手套、合规使用安全带、设置专职安全员等方式最大程度保障人员安全。”赵宝斌说。

当然，仅靠人防是远远不够的。扩建工程将现场安全、质量、进度、环境等数据全部接入全景全数据智慧建管中心，通过升级机器人流程自动化（RPA）和人工智能等新技术，自动识别未佩戴安全帽、着装不规范、火灾等现场安全风险，实现多个作业现场同步监控、识别、抓拍，协助管理人员进一步提升安全管控效率。

此外，站内安装2台智能巡检机器人，采用新一代激光导航系统，定位精度高，自主规划路线准，对变电站室外地形具有很高的适应能力；通过携带融合紫外、红外、可见光的三光融合检测组件，对设备进行局部放电检测、表计识别以及发热检测，可实现多维数据分析和检测分析流程统一化，为运维工作提供了新的技术手段。

“春节留下加班工作累不累？”面对记者的提问，赵宝斌摆摆手：“今年已经是我工作第8个年头了，平时经常跟着项目跑，吃住都在工地，有时一个月回一次家，都习惯了。累是累了点，但在工作中能提升自己的技术水平，便不觉得辛苦。”这个笑称自己是“年轻老员工”的小伙子告诉记者，自己就是河北人，能够为家乡电力保供工作出一份力，也是非常骄傲的。

当万家灯火点亮夜空，当大街小巷张灯结彩，当神州大地处处洋溢节日的喜庆……从北京东变电站安全稳定送入千城百市的清洁电力，正是国网人对全国人民最美好的新春祝福。（记者 李芃达）

(责编：鲁婧、杨迪)

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