人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

寒冬时节保供电

——河北三河市北京东1000千伏变电站采访记

2023年01月26日08:38 | 来源：经济日报
小字号

原标题：寒冬时节保供电

　　寒冬里，河北省三河市的北京东1000千伏变电站，一排排电力铁塔高耸伫立，在阳光下熠熠生辉。

　　记者看到，班组安全员赵宝斌正和他的同事们，紧张有序地进行绕组连同套管的直流泄漏电流试验，一旁高空作业车上，几位工作人员忙着安装地戎。

　　“这项试验就如同医生检查病人身体，我们通过检验仪器的绝缘状态判断变压器是否正常工作，还要仔细核对设备铭牌信息，每个环节都要确保准确无误。”赵宝斌介绍，这项试验大约耗时2个小时，每台设备共有9项试验，全部完成需3天左右，春节期间要完成6台设备的交接试验，工作量着实不小。

　　据介绍，北京东1000千伏变电站是锡盟—山东1000千伏特高压交流输变电工程的重要中转站，是距离首都最近的特高压变电站。一期工程于2016年7月投入运行，通过500千伏输电线路向首都顺义、通州、通州北等地区输送大量来自内蒙古的清洁能源。为满足京津及冀北地区电力负荷增长需求，增加从特高压电网的受电容量，提高电网安全可靠性，北京东变电站目前正在扩建，建成后将增加京津冀地区600万千瓦供电能力。

　　在变电站工作存在触电、高处坠落、起重伤害等风险。“我们不仅为工作人员做详细的安全培训，还通过佩戴绝缘手套、合规使用安全带、设置专职安全员等方式最大程度保障人员安全。”赵宝斌说。

　　当然，仅靠人防是远远不够的。扩建工程将现场安全、质量、进度、环境等数据全部接入全景全数据智慧建管中心，通过升级机器人流程自动化（RPA）和人工智能等新技术，自动识别未佩戴安全帽、着装不规范、火灾等现场安全风险，实现多个作业现场同步监控、识别、抓拍，协助管理人员进一步提升安全管控效率。

　　此外，站内安装2台智能巡检机器人，采用新一代激光导航系统，定位精度高，自主规划路线准，对变电站室外地形具有很高的适应能力；通过携带融合紫外、红外、可见光的三光融合检测组件，对设备进行局部放电检测、表计识别以及发热检测，可实现多维数据分析和检测分析流程统一化，为运维工作提供了新的技术手段。

　　“春节留下加班工作累不累？”面对记者的提问，赵宝斌摆摆手：“今年已经是我工作第8个年头了，平时经常跟着项目跑，吃住都在工地，有时一个月回一次家，都习惯了。累是累了点，但在工作中能提升自己的技术水平，便不觉得辛苦。”这个笑称自己是“年轻老员工”的小伙子告诉记者，自己就是河北人，能够为家乡电力保供工作出一份力，也是非常骄傲的。

　　当万家灯火点亮夜空，当大街小巷张灯结彩，当神州大地处处洋溢节日的喜庆……从北京东变电站安全稳定送入千城百市的清洁电力，正是国网人对全国人民最美好的新春祝福。（记者 李芃达）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部